05 abr. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 18 parte con destino a Turquía.

La Selección Femenina Sub 18 partió este domingo para el Viejo Continente en donde participará de un certamen internacional.

Abril 05, 2026 03:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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El plantel albirrojo listo en camino a nuevo desafío.

Foto: Prensa - Albirroja

La Selección Paraguaya al mando de Luiz Guimarães emprendió este domingo viaje para Riva, Turquía en donde será parte del certamen amistoso denominado UEFA Friendship. La Albirroja debutará el próximo 8 de abril ante el combinado local.

El plantel compuesto por 22 jugadoras partió desde la principal estación aeroportuaria del país, el Silvio Pettirossi, rumbo a la sede en donde entrará en participación el próximo miércoles 8 de abril, desde las 5.00 de nuestro país, midiendo al seleccionado local.

Paraguay volverá a presentarse el sábado 11 de abril, a las 11.00, enfrentando a Marruecos y cerrará su participación en el torneo internacional midiendo a Uzbekistán, el martes 14 de abril, a las 5.30.

La delegación está compuesta por:

Arqueras: Tamara Amarilla (Cerro Porteño), Kamila Benítez (Recoleta), Paloma Vergara (Olimpia)

Defensoras: Bárbara Olmedo (Olimpia), Ximena Moreno (Olimpia), Jazmín Pintos (Cerro Porteño), Luz Paiva (Cerro Porteño), Fiorella González (Olimpia)

Volantes: Florencia Cáceres (Florida Kraze Krush – EE.UU), Fiorella Aquino (Libertad), Maité Mussi (Olimpia), Cynthia Casco (Olimpia), Erika Figueredo (Cerro Porteño), María Felipetti (Olimpia), Kiara Florentín (Nacional/Humaitá)

Delanteras: Alison Bareiro (Olimpia), Adalina Flecha (Olimpia), Katia Caballero (Olimpia), Yuliza Franco (Cerro Porteño), Liz Martínez (San Lorenzo), Liz Marlene Díaz (San Lorenzo), Dahiana Osorio (Libertad)

Selección Paraguaya Amistoso Internacional Turquía
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