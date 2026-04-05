La Albirroja Sub 18 parte con destino a Turquía.

La Selección Paraguaya al mando de Luiz Guimarães emprendió este domingo viaje para Riva, Turquía en donde será parte del certamen amistoso denominado UEFA Friendship. La Albirroja debutará el próximo 8 de abril ante el combinado local.

El plantel compuesto por 22 jugadoras partió desde la principal estación aeroportuaria del país, el Silvio Pettirossi, rumbo a la sede en donde entrará en participación el próximo miércoles 8 de abril, desde las 5.00 de nuestro país, midiendo al seleccionado local.

Paraguay volverá a presentarse el sábado 11 de abril, a las 11.00, enfrentando a Marruecos y cerrará su participación en el torneo internacional midiendo a Uzbekistán, el martes 14 de abril, a las 5.30.

La delegación está compuesta por:

Arqueras: Tamara Amarilla (Cerro Porteño), Kamila Benítez (Recoleta), Paloma Vergara (Olimpia)

Defensoras: Bárbara Olmedo (Olimpia), Ximena Moreno (Olimpia), Jazmín Pintos (Cerro Porteño), Luz Paiva (Cerro Porteño), Fiorella González (Olimpia)

Volantes: Florencia Cáceres (Florida Kraze Krush – EE.UU), Fiorella Aquino (Libertad), Maité Mussi (Olimpia), Cynthia Casco (Olimpia), Erika Figueredo (Cerro Porteño), María Felipetti (Olimpia), Kiara Florentín (Nacional/Humaitá)

Delanteras: Alison Bareiro (Olimpia), Adalina Flecha (Olimpia), Katia Caballero (Olimpia), Yuliza Franco (Cerro Porteño), Liz Martínez (San Lorenzo), Liz Marlene Díaz (San Lorenzo), Dahiana Osorio (Libertad)