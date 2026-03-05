La Albirroja Pynandi, rumbo a Brasil para el desafío final

La Selección de Paraguay de fútbol de playa, en las categorías Absoluta y Sub 20, viajó a Sao Pablo, Brasil, para disputar la final de la Liga Evolución Conmebol 2025.

El plantel paraguayo en la Absoluta está compuesto por: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Sixto Cantero, Mathías Martínez, Carlos Carballo, Milciades Medina, Néstor Medina, Luis Gómez, Valentín Báez y Ricardo Chamorro. DT: Joaquín Molas.

Categoría Sub 20: Enrique Sánchez, Fabrizio Salinas, Nicolás Bareiro, Enzo Sánchez, Alexandro Luraschi, Mauricio Hermosilla, Fernando Cáceres, Didier Cáceres, Thiago Barrios y Nicolás Hebein. DT: Carlos Rojas.

El compromiso será en la playa de Ensenada de Guarujá, Sao Paulo, los días sábado 7 y domingo 8 de marzo en los horarios: 14:00 en juvenil Sub 20 y 16:00 en la Absoluta.

La Albirroja arriba al compromiso como ganador de la Zona Sur, mientras que Brasil lo hace como el monarca de la Zona Norte.

El equipo paraguayo busca el tetracampeonato, ya que consiguió los éxitos de manera sucesiva en los torneos del 2022, 2023 y 2024.