Vallejo cae en Brasil, pero entra al top 100 mundial

El tenista paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, no pudo en la final del Brasilia Open y terminó cayendo frente al portugués Henrique Rocha por doble 6-4 en 1 hora, 35 minutos de partido.

El luso, número 169 del mundo, se tomó revancha del guaraní que lo había eliminado recientemente en la segunda ronda del Qualy del ATP 250 de Santiago de Chile. Sin embargo, esto no quita mérito al atleta nacional que con su campaña alcanzará su mejor clasificación histórica de su carrera.

El tenista de 21 años había alcanzado el puesto 101 en febrero de este año, pero ahora con los puntos sumados, que serán oficializados este lunes en la nueva actualización de la ATP, aparecerá dentro del top 100 mundial.

“Hoy no se pudo, hay que bajar la cabeza y agradecer de llegar a otra final. Gracias a todos por el apoyo, mi equipo por el trabajo diario y mis sponsors. Llevo varios meses viviendo lo que siempre soñé, esta derrota duele, pero ya mañana a seguir creciendo para seguir cumpliendo metas. Gracias Brasilia”, expresó el tenista guaraní en sus redes sociales.