Los Pynandi dieron todo ante a Brasil

No pudo ser para los equipos paraguayos en las finales de la Conmebol Liga Evolución de fútbol playa edición 2025 que finalizó este domingo en las playas de Enseada de Guarujà, de São Paulo, Brasil.

La jornada era esperanzadora luego del triunfo de la Selección Sub 20 que permitía los primeros tres puntos en serie, resultado que terminó igualado luego con la caída en el partido de la Absoluta por un aplastante 9-3.

En la fecha de cierre el combinado local mostró su mejor performance y se terminó quedando con el triunfo en ambas categorías.

La Albirroja Sub 20 cayó por el marcador de 4-3, poniendo arriba al cuadro local en la final, mientras que en el compromiso de fondo la Canarinha se encargó de liquidar el resultado con un contundente 6-3.

La Liga Evolución enfrentó a los dos campeones de la temporada anterior. Brasil representó a la Zona Norte y Paraguay fue en representación de la Zona Sur.