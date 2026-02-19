19 feb. 2026
Sudamericano Sub 20

La Albirroja mide a Venezuela

La Selección Paraguaya femenina enfrenta a Venezuela, en la segunda fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 20 que califica a 4 selecciones al Mundial de Polonia.

Febrero 19, 2026 11:13 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay venezuela sub 20_65761542.jfif

Por más. Paraguay busca la revancha ante Venezuela para sumar en las finales.

El choque será en el CARFEM desde las 18:00. Completan la programación de la ronda Colombia vs. Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina vs. Ecuador (CARFEM, 22:00). El la ronda 1, Paraguay cedió con Brasil 1-3, Ecuador venció a Colombia 1-0 y Argentina y Venezuela igualaron 1-1. Posiciones: Brasil 3 puntos, Ecuador 3, Venezuela 1, Argentina 1, Colombia 0 y Paraguay 0.

En la ronda 3, el domingo 22: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CARFEM), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CARFEM). Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CARFEM), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, CARFEM). La fecha 5 se programará de acuerdo a las posiciones.

Paraguay Sudamericano Sub 20 Venezuela
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay Sub 20 femenino
Sudamericano Sub 20
Paraguay con grupo definido para el Suda Sub 20 femenino
La Selección Paraguaya Sub 20 femenina buscará como local calificar al Mundial de Polonia del 2026.
Diciembre 18, 2025 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
GrQ8dLlXAAAT5ML.jfif
Sudamericano Sub 20
Paraguay acogerá por primera vez el sudamericano sub-20 de fútbol femenino
Paraguay acogerá por primera vez el campeonato sudamericano sub-20 de fútbol femenino, que se disputará entre el 4 y el 28 de febrero de 2026, informó este jueves la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Diciembre 12, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10