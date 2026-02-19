La Albirroja mide a Venezuela

El choque será en el CARFEM desde las 18:00. Completan la programación de la ronda Colombia vs. Brasil (20:00, Villa Elisa) y Argentina vs. Ecuador (CARFEM, 22:00). El la ronda 1, Paraguay cedió con Brasil 1-3, Ecuador venció a Colombia 1-0 y Argentina y Venezuela igualaron 1-1. Posiciones: Brasil 3 puntos, Ecuador 3, Venezuela 1, Argentina 1, Colombia 0 y Paraguay 0.

En la ronda 3, el domingo 22: Venezuela vs. Ecuador (18:00, CARFEM), Brasil vs. Argentina (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Ecuador (22:00 CARFEM). Fecha 4, el miércoles 25: Ecuador vs. Brasil (18:00, CARFEM), Venezuela vs. Colombia (20:00, Villa Elisa) y Paraguay vs. Argentina (22:00, CARFEM). La fecha 5 se programará de acuerdo a las posiciones.