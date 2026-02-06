Paraguay iguala ante Uruguay, pero se mantiene en la cima

La Selección Paraguaya igualó sin goles a su similar de Uruguay y se mantiene en lo más alto de la clasificación del Grupo A con cuatro unidades, en el Sudamericano femenino Sub 20 que se disputa en nuestro país.

Las albirrojas disputaron un intenso compromiso en la ciudad de Villa Elisa, en el estadio Luis Giagni. En la primera mitad el compromiso culminó igualado sin goles. El resultado podía haber sido favorable para las locales, sin embargo la “10” Pamela Villalba desaprovechó un remate penal que fue tapado por la guardameta charrúa.

Mientras que en la complementaria, las acciones se mantuvieron de la misma manera. A los 66' la mediocampista de Paraguay, Kiara Florentín vio la cartulina roja.

En otro compromiso, también correspondiente al grupo de Paraguay. El seleccionado de Colombia también igualó 0-0 ante Chile. Cabe mencionar que las venezolanas tuvieron la jornada libre.

La clasificación quedó de la siguiente manera: Paraguay 4 puntos; Venezuela 3; Colombia 1; Chile y Uruguay con 1.

El próximo partido de la Selección Paraguaya será el martes ante Venezuela en el Emiliano Gezzhi ante Venezuela.

En cuanto al Grupo B que tiene como protagonistas a Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. La tabla de posiciones el cuadro incaico comparte el liderato de la tabla con los verdeamarelas con 3 puntos, los demás sin unidades.

Este sábado se enfrentarán Ecuador vs. Argentina, en Villa Elisa y Brasil vs. Bolivia, en Asunción, ambos juegos desde las 18:00.