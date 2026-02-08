Las argentinas debutan con golpe a Ecuador y las brasileñas golean a Bolivia

La selección Sub 20 de Argentina debutó este sábado en el Campeonato Sudamericano femenino de la categoría en Asunción con un sufrido triunfo por 2-1 sobre Ecuador, que ha quedado tocado con dos derrotas, en tanto que formación brasileña vapuleó por 0-5 a la de Bolivia.

El equipo Albiceleste sacó provecho de dos errores defensivos de Ecuador, el primero a los 8 minutos que resolvió Kishi Núñez con un potente remate dentro del área. Y en el 65, Annika Paz literalmente robó el balón a sus rivales y venció a la portera Dayarlin Alcivar con un remate desde fuera del área.

Antes, a los 15 minutos, la ecuatoriana Rosa Flores puso el 1-1.

Las ecuatorianas, que tienen partidos pendientes con Perú y Bolivia, cayeron al cuarto puesto del Grupo B sin puntos tras dos presentaciones.

En el otro partido de la jornada, la Canarinha consolidó su liderato al golear por 0-5 a una Bolivia que es quinta del Grupo B.

La Verdeamarela encarriló temprano su victoria con la diana de Clarinha a los 5 minutos, y el doblete de Evelin (ms.26 y 36).

Vitorinha de penalti a los 68 minutos, y Giselle a los 90, pusieron cifras definitivas al marcador.

El torneo, que reparte 4 cupos para el Mundial de la categoría de septiembre en Polonia, continuará este domingo con los siguientes partidos de la tercera fecha del Grupo A:

Chile-Uruguay y Colombia-Venezuela. Paraguay tendrá asueto. EFE