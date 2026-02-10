Por la clasificación al hexagonal final

La Albirroja va por conseguir una victoria que asegure la clasificación a la ronda del hexagonal final, tras haber arrancado en la competencia con victoria sobre Chile por 4-0 y empate sin goles frente a Uruguay.

Por la misma serie, en el Emiliano Ghezzi, de Fernando de la Mora, Uruguay enfrenta a Colombia desde las 18:00. Fecha libre corresponde a Chile.

Posiciones en el Grupo A: Paraguay 4 puntos, Colombia 4, Uruguay 4, Venezuela 3 y Chile 1.

La última presentación de la Albirroja en fase de grupos será contra Colombia, el jueves 12 (18:00).

En el grupo B están Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú y la competencia califica a las cuatro primeras selecciones para la Copa Mundial juvenil a jugarse en setiembre en Polonia.