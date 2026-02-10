10 feb. 2026
Sudamericano Sub 20

Por la clasificación al hexagonal final

La Selección Paraguaya juvenil enfrenta a Venezuela, esta tarde desde las 18:00 en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano Sub 20.

Por Redacción D10
Preparadas. El equipo paraguayo quiere avanzar de fase.

La Albirroja va por conseguir una victoria que asegure la clasificación a la ronda del hexagonal final, tras haber arrancado en la competencia con victoria sobre Chile por 4-0 y empate sin goles frente a Uruguay.

Por la misma serie, en el Emiliano Ghezzi, de Fernando de la Mora, Uruguay enfrenta a Colombia desde las 18:00. Fecha libre corresponde a Chile.

Posiciones en el Grupo A: Paraguay 4 puntos, Colombia 4, Uruguay 4, Venezuela 3 y Chile 1.

La última presentación de la Albirroja en fase de grupos será contra Colombia, el jueves 12 (18:00).

En el grupo B están Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú y la competencia califica a las cuatro primeras selecciones para la Copa Mundial juvenil a jugarse en setiembre en Polonia.

Sudamericano Femenino Sub 20 Paraguay Fútbol Internacional
Redacción D10