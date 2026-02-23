23 feb. 2026
Sudamericano Sub 20

Paraguay empata frente a Colombia

La Selección Paraguaya de fútbol igualó 1-1 con Colombia por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

Febrero 23, 2026 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
HBz9dBFXAAAAKfE.jpeg

Paraguay mantiene sus opciones de clasificación.

Foto: Prensa - Albirroja

La Albirroja Sub 20 consiguió este domingo un empate 1-1 frente a Colombia en el duelo correspondiente a la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en nuestro país.

La Albirroja tomó la delantera con un gol de penal de Pamela Villalba, pero cuando el duelo parecía decantarse a favor de las anfitrionas, el conjunto cafetero sorprendió en el minuto 92 con un remate de Isabella Díaz, imposible de atajar para la arquera Tamara Amarilla.

CLASIFICADAS. Brasil y Ecuador son las primeras selecciones en anotarse en el Mundial de Polonia. La Verdeamarela sacó pasaje tras golear 4-0 a la Argentina, mientras que la Tricolor consiguió su primera clasificación histórica luego de su empate con Venezuela por el marcador de 2-2.

El Sudamericano Sub-20 continuará este miércoles con los partidos entre Venezuela y Colombia, Ecuador-Brasil y Paraguay-Argentina por la cuarta fecha del hexagonal final.

Sudamericano Sub 20 Paraguay Colombia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay Sub 20 2.jfif
Sudamericano Sub 20
Paraguay iguala ante Uruguay, pero se mantiene en la cima
Las albirrojas no pudieron ante las uruguayas y culminaron resignando el 0-0 a pesar de malograr un penal en la primera mitad y tener una expulsada a los 66' de la complementaria.
Febrero 06, 2026 08:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Sub 20 femenino
Sudamericano Sub 20
Paraguay con grupo definido para el Suda Sub 20 femenino
La Selección Paraguaya Sub 20 femenina buscará como local calificar al Mundial de Polonia del 2026.
Diciembre 18, 2025 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
GrQ8dLlXAAAT5ML.jfif
Sudamericano Sub 20
Paraguay acogerá por primera vez el sudamericano sub-20 de fútbol femenino
Paraguay acogerá por primera vez el campeonato sudamericano sub-20 de fútbol femenino, que se disputará entre el 4 y el 28 de febrero de 2026, informó este jueves la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Diciembre 12, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10