Paraguay empata frente a Colombia

La Albirroja Sub 20 consiguió este domingo un empate 1-1 frente a Colombia en el duelo correspondiente a la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en nuestro país.

La Albirroja tomó la delantera con un gol de penal de Pamela Villalba, pero cuando el duelo parecía decantarse a favor de las anfitrionas, el conjunto cafetero sorprendió en el minuto 92 con un remate de Isabella Díaz, imposible de atajar para la arquera Tamara Amarilla.

CLASIFICADAS. Brasil y Ecuador son las primeras selecciones en anotarse en el Mundial de Polonia. La Verdeamarela sacó pasaje tras golear 4-0 a la Argentina, mientras que la Tricolor consiguió su primera clasificación histórica luego de su empate con Venezuela por el marcador de 2-2.

El Sudamericano Sub-20 continuará este miércoles con los partidos entre Venezuela y Colombia, Ecuador-Brasil y Paraguay-Argentina por la cuarta fecha del hexagonal final.