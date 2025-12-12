Paraguay acogerá por primera vez el sudamericano sub-20 de fútbol femenino

El máximo ente del fútbol sudamericano no adelantó, sin embargo, otros detalles como los estadios y horarios en los que se jugará el torneo, que ha ganado la selección brasileña en 10 de sus 11 ediciones.

Esta competición repartirá cuatro billetes al mundial de la categoría, que se celebrará entre el 5 y el 27 de septiembre del próximo año en Polonia.

Asimismo, la Conmebol designó a Paraguay como sede de la décimoquinta edición de la Copa América de fútbol sala. Será la tercera vez de manera consecutiva que la nación guaraní albergue esta competición, después de las celebradas en 2022 y 2024.

El certamen se jugará entre el 24 de enero y el 1 de febrero de 2026.