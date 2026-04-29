Recoleta sigue por la senda de los empates

Recoleta no pudo en casa y terminó igualando sin goles ante Deportivo Cuenca por la fecha 3 del Grupo D de la Conmebol Sudamericana.

El equipo de Jorge González tuvo mayor tenencia de pelota, pero las situaciones de gol estuvieron repartidas y la falta de efectividad fue igual para ambos conjuntos.

Con este empate, Recoleta sigue invicto, suma 3 puntos y se ubica en el tercer escalón de la tabla por detrás de Cuenca que tiene 4 y el líder San Lorenzo que tiene 5. Santos de Neymar está último con 2 unidades.

La próxima fecha, la cuarta del grupo, se jugará el 5 de Mayo y tendrá estos encuentros: Recoleta vs. Santos a las 21:30 en el Defensores del Chaco y Cuenca vs. San Lorenzo a las 23:00.