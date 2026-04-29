28 abr. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta sigue por la senda de los empates

Recoleta encadenó su tercer empate al hilo en la Conmebol Sudamericana, esta vez de local ante Deportivo Cuenca de Ecuador.

Abril 28, 2026 11:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta empató sin goles ante Deportivo Cuenca.

Recoleta no pudo en casa y terminó igualando sin goles ante Deportivo Cuenca por la fecha 3 del Grupo D de la Conmebol Sudamericana.

El equipo de Jorge González tuvo mayor tenencia de pelota, pero las situaciones de gol estuvieron repartidas y la falta de efectividad fue igual para ambos conjuntos.

Con este empate, Recoleta sigue invicto, suma 3 puntos y se ubica en el tercer escalón de la tabla por detrás de Cuenca que tiene 4 y el líder San Lorenzo que tiene 5. Santos de Neymar está último con 2 unidades.

La próxima fecha, la cuarta del grupo, se jugará el 5 de Mayo y tendrá estos encuentros: Recoleta vs. Santos a las 21:30 en el Defensores del Chaco y Cuenca vs. San Lorenzo a las 23:00.

Recoleta Copa Sudamericana Defensores del Chaco
Redacción D10
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