Sudamericano Sub 20

Sub 20: Apuntando a una recuperación

La Selección Paraguaya Femenina Sub 20 trabaja apuntando a su próximo compromiso por el Sudamericano juvenil, que será mañana ante Venezuela desde las 18:00.

Febrero 18, 2026 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Puesta a punto. El equipo busca ganar ante Venezuela.

El choque será en el CARFEM y el equipo paraguayo busca dejar atrás el debut con derrota en las finales contra Brasil por 3-1. A su vez, el equipo venezolano empató con Argentina por 2-2.

El probable once albirrojo sería con Tamara Amarilla; Ximena Moreno, Fiorella Aquino, Nayeli Torres y Maite Mussi; Milagros Ortiz, Claudia Martínez, Johana Medina y Diana Benítez; Alison Bareiro y Erika Figueredo.

En el otro juego, Ecuador venció a Colombia 1-0. Posiciones: Brasil 3 puntos, Ecuador 3, Venezuela 1, Argentina 1, Colombia 0 y Paraguay 0.

Redacción D10
