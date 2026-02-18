Sub 20: Apuntando a una recuperación

El choque será en el CARFEM y el equipo paraguayo busca dejar atrás el debut con derrota en las finales contra Brasil por 3-1. A su vez, el equipo venezolano empató con Argentina por 2-2.

El probable once albirrojo sería con Tamara Amarilla; Ximena Moreno, Fiorella Aquino, Nayeli Torres y Maite Mussi; Milagros Ortiz, Claudia Martínez, Johana Medina y Diana Benítez; Alison Bareiro y Erika Figueredo.

En el otro juego, Ecuador venció a Colombia 1-0. Posiciones: Brasil 3 puntos, Ecuador 3, Venezuela 1, Argentina 1, Colombia 0 y Paraguay 0.