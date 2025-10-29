La Albirroja femenina queda eliminada del Mundial Sub 17

La selección paraguaya femenina de fútbol sub-17 quedó eliminada del Mundial de Marruecos, tras caer en los octavos de final ante México por 1-0, gracias a un cabezazo de Berenice Ibarra.

En un duelo en el que ambos conjuntos dispusieron de buenas oportunidades para hacer gol, las mexicanas sacaron mejor rédito del balón parado y se llevaron el partido gracias a un gran remate de cabeza de Ibarra a la salida de un saque de esquina en la primera parte.

Paraguay no renunció al encuentro y trató de igualar la contienda con varias acciones individuales brillantes de su delantera Claudia Martínez Ovando, su máxima goleadora durante este torneo.

Así, la selección mexicana, subcampeona del mundo en 2018, selló su clasificación a los cuartos del final del presente campeonato, donde se medirá a Italia.