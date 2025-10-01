Intensa disputa en la Liga Evolución 2025

En el femenino Sub 16, Paraguay superó en la ronda 3 a Bolivia por 4-1, Uruguay y Chile empataron 3-3, Brasil superó por 2-0 a Perú y Colombia venció 1-0 a Venezuela.

Hoy en la fecha 4 los juegos desde las 08:00 son Uruguay vs. Argentina, Chile vs. Paraguay, Perú vs. Ecuador y Brasil vs. Colombia.

En varones Sub 15, los resultados de la fecha 3: Brasil derrotó 4-3 a Ecuador, Colombia superó 3-0 a Perú, Argentina ganó 2-0 a Paraguay y Uruguay doblegó 1-0 a Chile. Mañana en la ronda 4 en el CarDif desde las 08:00: Uruguay vs. Bolivia, Chile vs. Paraguay, Ecuador vs. Venezuela y Brasil vs. Colombia.

