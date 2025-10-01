01 oct. 2025
Fútbol Femenino

Intensa disputa en la Liga Evolución 2025

En el CarFem y en el CarDif se cumplen los torneos Liga Evolución Comebol, tanto en femenino como en masculino, con presencia de la selecciones paraguayas en las categorías Sub 16 y 15.

Octubre 01, 2025 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
G2BaPUIXgAAPA42.jpeg

Con triunfo. Paraguay se impuso a Bolivia en femenino.

En el femenino Sub 16, Paraguay superó en la ronda 3 a Bolivia por 4-1, Uruguay y Chile empataron 3-3, Brasil superó por 2-0 a Perú y Colombia venció 1-0 a Venezuela.

Hoy en la fecha 4 los juegos desde las 08:00 son Uruguay vs. Argentina, Chile vs. Paraguay, Perú vs. Ecuador y Brasil vs. Colombia.

En varones Sub 15, los resultados de la fecha 3: Brasil derrotó 4-3 a Ecuador, Colombia superó 3-0 a Perú, Argentina ganó 2-0 a Paraguay y Uruguay doblegó 1-0 a Chile. Mañana en la ronda 4 en el CarDif desde las 08:00: Uruguay vs. Bolivia, Chile vs. Paraguay, Ecuador vs. Venezuela y Brasil vs. Colombia.

Fútbol Femenino Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
libertad femenino_62396974.jpg
Fútbol Femenino
Se reanuda el Anual femenino
Mañana con dos juegos se reanuda el torneo Anual de Fútbol Femenino con la disputa de la ronda 20.
Agosto 07, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Liza Larrea
Fútbol Femenino
Libertad golea y toma la cima del Anual
El Albinegro se impuso por 4-0 a Trinidense, en regularización de la fecha 19 del fútbol femenino.
Agosto 05, 2025 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
ffffs.jpeg
Fútbol Femenino
La Albirroja femenina conoce su camino en la Liga de Naciones
La primera edición de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, donde se otorgarán dos cupos para el Mundial de 2027 y otros dos para la repesca internacional, comenzará en octubre próximo.
Julio 31, 2025 04:00 p. m.
Copa América (F): Colombia - Bolivia
Fútbol Femenino
Con una goleada sin piedad, Colombia se enfila a semifinales
La selección de Colombia enfiló su paso a las semifinales de la Copa América Femenina al bailar y golear este martes sin piedad por 8-0 a Bolivia.
Julio 22, 2025 08:52 p. m.
 · 
Redacción D10
inglaterra
Fútbol Femenino
Inglaterra remonta a Italia en el minuto 120 y se mete en la final
La vigente campeona Inglaterra eliminó este martes con una increíble remontada a una combativa Italia para meterse en la final de la Eurocopa de Suiza.
Julio 22, 2025 07:15 p. m.
 · 
Redacción D10
JESICA.jpg
Fútbol Femenino
Jessica Martínez retorna al Levante Badalona de La Liga de España
La paraguaya Jessica “Pirayú" Martínez deja el Al Hilal y regresa al Levante Badalona de La Liga Femenina de España.
Julio 03, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más