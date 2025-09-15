15 sept. 2025
Fútbol Femenino

El superclásico fue para Olimpia

Por la segunda fecha de la Copa eFe de fútbol femenino paraguayo, Olimpia venció por 1-0 a Cerro Porteño en Ypané y se quedó con el superclásico.

Septiembre 15, 2025 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
G0wxNoeXAAAqkPC.jpg

Olimpia se quedó con el superclásico del fútbol femenino.

@APFFutbolFEM

Amada Peralta anotó el gol del triunfo para las franjeadas, que lideran su zona con puntaje perfecto.

En otros partidos, Guaraní se impuso por 7-1 a Nacional/Humaitá; Ameliano y Deportivo Recoleta empataron 2-2 y Libertad derrotó al Atlético Tembetary por 1-0.

Gran victoria de los Olimpia Kings

En el estadio Club Leones Luque, por la jornada 9 del torneo Clausura del Básquetbol profesional paraguayo, el elenco de Olimpia Kings superó con claridad por 74 a 40 a Luqueño.

En otro partido de la fecha, Félix Pérez Cardozo se quedó con un durísimo encuentro ante Deportivo Amambay por 61 a 58, mientras que Colonias Gold se impuso por 113 a 82 al equipo de Club Deportivo Campoalto.

Olimpia Cerro Porteño Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ffffs.jpeg
Fútbol Femenino
La Albirroja femenina conoce su camino en la Liga de Naciones
La primera edición de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, donde se otorgarán dos cupos para el Mundial de 2027 y otros dos para la repesca internacional, comenzará en octubre próximo.
Julio 31, 2025 04:00 p. m.
Copa América (F): Colombia - Bolivia
Fútbol Femenino
Con una goleada sin piedad, Colombia se enfila a semifinales
La selección de Colombia enfiló su paso a las semifinales de la Copa América Femenina al bailar y golear este martes sin piedad por 8-0 a Bolivia.
Julio 22, 2025 08:52 p. m.
 · 
Redacción D10
inglaterra
Fútbol Femenino
Inglaterra remonta a Italia en el minuto 120 y se mete en la final
La vigente campeona Inglaterra eliminó este martes con una increíble remontada a una combativa Italia para meterse en la final de la Eurocopa de Suiza.
Julio 22, 2025 07:15 p. m.
 · 
Redacción D10
JESICA.jpg
Fútbol Femenino
Jessica Martínez retorna al Levante Badalona de La Liga de España
La paraguaya Jessica “Pirayú" Martínez deja el Al Hilal y regresa al Levante Badalona de La Liga Femenina de España.
Julio 03, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
pd7xzs6mzvakweqncaxd.jpg
Fútbol Femenino
La arquera paraguaya que cambia Italia por España
Soledad Belotto, portera titular de la Selección Paraguaya, deja la Juventus italiana para recalar en el Alhama CF de España.
Julio 01, 2025 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
ALBIRROJA FEMENINA
Fútbol Femenino
La Albirroja femenina apunta a la Copa América de Ecuador
La Selección Paraguaya femenina de mayores continúa con los trabajos de preparación de cara al torneo continental que se cumplirá en la ciudad de Quito entre julio y agosto.
Junio 19, 2025 05:52 p. m.
 · 
Redacción D10
