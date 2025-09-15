El superclásico fue para Olimpia

Amada Peralta anotó el gol del triunfo para las franjeadas, que lideran su zona con puntaje perfecto.

En otros partidos, Guaraní se impuso por 7-1 a Nacional/Humaitá; Ameliano y Deportivo Recoleta empataron 2-2 y Libertad derrotó al Atlético Tembetary por 1-0.

Gran victoria de los Olimpia Kings

En el estadio Club Leones Luque, por la jornada 9 del torneo Clausura del Básquetbol profesional paraguayo, el elenco de Olimpia Kings superó con claridad por 74 a 40 a Luqueño.

En otro partido de la fecha, Félix Pérez Cardozo se quedó con un durísimo encuentro ante Deportivo Amambay por 61 a 58, mientras que Colonias Gold se impuso por 113 a 82 al equipo de Club Deportivo Campoalto.