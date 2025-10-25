25 oct. 2025
Fútbol Femenino

Paraguay avanza como invicto a los octavos de final

La Albirroja femenina Sub 17 empató con Japón y medirá a México el miércoles 29.

Octubre 25, 2025 06:16 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay sub 17 femenino

Paraguay hizo un gran partido e igualó con Japón por 1-1.

Foto: Gentileza.

Paraguay avanzó como invicto a los octavos de final del mMundial juvenil Sub 17 de fútbol femenino que se juega en Marruecos, tras cerrar la fase de grupos con un empate por 1-1 contra Japón.

La Albirroja hizo un gran compromiso, abriendo la cuenta con un gran gol de media distancia de Alison Bareiro, pero en la última jugada, Japón recibió un penal, consiguiendo la igualdad.

Paraguay se mete como segundo en su serie y su rival será México el miércoles 29 desde las 12:30.

Síntesis. Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 3, Salé, Marruecos. Árbitra: Janeishka Caban (PUR). Asistentes: Mayra Mora (MEX) y Katherine Prescod (PAN). Cuarta árbitra: Lizzet Garcia (MEX). Quinta árbitra: Jessica Morales (MEX). Goles: 62’ Alison Bareiro (P); 90’+5’ Noa Fukushima, de penal (J). Amonestada: 45’ Florencia Cáceres (P).

Paraguay (1): Tamara Amarilla; Erika Figueredo (46’ Fiorella González), Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Maite Mussi, Yuliza Franco (76’ Jazmín Torres) y Fiorella Aquino (60’ Kiara Florentín); Cynthia Casco (60’ Victoria Ucedo) y Alison Bareiro (89’ Claudia Martínez). DT: Luiz Guimarães.

Japón (1): Asuka Sekiguchi; Yuna Miyazaki (87’ Ema Matsuoka), Yuna Aoki, Mihiro Furukawa, Mone Sato y Ena Koizumi (87’ Noa Fukushima); Yuna Takahashi, Iro Sato (65’ Konoha Nakamura) y Shizuru Iida; Nanami Taira (65’ Ua Ono) y Manami Sato (76’ Kelly Nerei). DT: Sadayoshi Shirai.

Selección Paraguaya Sub 17 Mundial Sub 17 Mundial Femenino Sub 17
Redacción D10
