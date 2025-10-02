02 oct. 2025
Fútbol Femenino

Conmebol oficializa dos fechas de Eliminatorias

Paraguay debuta en el certamen que califica al Mundial de Brasil, midiendo a Argentina.

Octubre 02, 2025 05:39 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay femenino

Paraguay buscará protagonismo en Eliminatorias.

Foto: Gentileza.

La Conmebol calendarizó las primeras dos fechas de la Liga de Naciones femenina, que es clasificatorio para el Mundial de Brasil del 2031.

Paraguay abre la competencia enfrentando a Argentina, el viernes 24 de octubre desde las 20:00 en el Estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

Su segunda presentación será el martes 28 de octubre frente a Venezuela en el Estadio La Huerta, a partir de las 20:00.

La clasificación a la Copa del Mundo en Sudamérica toma un formato similar de todos contra todos al igual que en el masculino, a una sola rueda con localía alternada, calificando a dos selecciones de manera directa al Mundial y a otras dos al repechaje internacional. Brasil como organizador ya está clasificado.

Paraguay Fútbol Femenino Selección Paraguaya
Redacción D10
