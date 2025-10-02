Conmebol oficializa dos fechas de Eliminatorias

La Conmebol calendarizó las primeras dos fechas de la Liga de Naciones femenina, que es clasificatorio para el Mundial de Brasil del 2031.

Paraguay abre la competencia enfrentando a Argentina, el viernes 24 de octubre desde las 20:00 en el Estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

Su segunda presentación será el martes 28 de octubre frente a Venezuela en el Estadio La Huerta, a partir de las 20:00.

La clasificación a la Copa del Mundo en Sudamérica toma un formato similar de todos contra todos al igual que en el masculino, a una sola rueda con localía alternada, calificando a dos selecciones de manera directa al Mundial y a otras dos al repechaje internacional. Brasil como organizador ya está clasificado.