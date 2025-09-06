06 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja entrenará en Sajonia

La Selección Paraguaya de fútbol entrenará este sábado en el Defensores del Chaco.

Septiembre 06, 2025 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
G0Bl5MhWwAAMyDh.jpeg

Paraguay se movilizará este sábado en el Defensores.

Foto: Prensa - Albirroja

La Albirroja, que el pasado jueves consiguió su clasificación para el Mundial del 2026, tendrá este sábado un entrenamiento abierto a la prensa en el estadio Defensores del Chaco. La movilización se iniciará a las 17.00.

Paraguay viene de empatar sin goles con Ecuador y ahora apunta al último lance de las Eliminatorias Sudamericanas que será el martes a las 20.30 en Lima frente a la Selección de Perú que quedó fuera de toda posibilidad mundialista.

El equipo de Alfaro, que tiene bajas importantes como las de Junior Alonso, Miguel Almirón y Andrés Cubas, buscará romper con el maleficio y conseguir la primera victoria histórica en suelo peruano.

Antes de la movilización dos jugadores albirrojos conversarán en zona mixta.

Eliminatorias Perú Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G0DVkMKXcAAW0y-.jpeg
Selección Paraguaya
La FIFA y el destaque a Paraguay
Paraguay fue sin dudas, uno de los grandes animadores de la Copa del Mundo. La FIFA, a través de las redes, le dio destaque al retorno de la Albirroja
Septiembre 05, 2025 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Todas las participaciones en Mundiales de Paraguay
La Selección Paraguaya conquistó ayer otra clasificación a la Copa del Mundo, de los cuales en siete oportunidades fueron sorteando la fase de Eliminatorias de la Conmebol; cuatro de ellas de manera consecutiva.
Septiembre 05, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
G0DRPIMXIAA1PyC.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay, mundialista en todo
La Selección Paraguaya vive un presente espectacular, ahora coronado con la clasificación de la Absoluta.
Septiembre 05, 2025 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 9.56.59 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Alfaro quiere más
El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este jueves, tras la clasificación de sus dirigidos al Mundial que sus pupilos irán a competir con su mejor versión, y no a participar.
Septiembre 05, 2025 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 10.37.27 PM.jpeg
Selección Paraguaya
Albinotas: Paraguay vs. Ecuador
Septiembre 05, 2025 09:02 a. m.
 · 
Redacción D10
G0DU2pGWEAARljF.jpeg
Selección Paraguaya
El emotivo video de la Albirroja
VIDEO. La cuenta oficial de la Selección Paraguaya publicó un video que resumen 16 años de espera.
Septiembre 05, 2025 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más