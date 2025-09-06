La Albirroja entrenará en Sajonia

La Albirroja, que el pasado jueves consiguió su clasificación para el Mundial del 2026, tendrá este sábado un entrenamiento abierto a la prensa en el estadio Defensores del Chaco. La movilización se iniciará a las 17.00.

Paraguay viene de empatar sin goles con Ecuador y ahora apunta al último lance de las Eliminatorias Sudamericanas que será el martes a las 20.30 en Lima frente a la Selección de Perú que quedó fuera de toda posibilidad mundialista.

El equipo de Alfaro, que tiene bajas importantes como las de Junior Alonso, Miguel Almirón y Andrés Cubas, buscará romper con el maleficio y conseguir la primera victoria histórica en suelo peruano.

Antes de la movilización dos jugadores albirrojos conversarán en zona mixta.