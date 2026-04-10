La Albirroja choca con Ecuador

El compromiso será en el estadio Defensores del Chaco, desde las 20:00, con entrada libre y gratuita.

La Albirroja busca su segundo triunfo en el torneo, luego de haber arrancado la competición con derrota con Argentina 3-1 y Venezuela por 2-1. En la fecha 3, el equipo paraguayo venció a Uruguay 1-0 y luego cedió con Chile, también por 1-0.

El representativo paraguayo se encuentra en la sexta posición con 6 puntos, mientras que Venezuela lidera la clasificación con 8 unidades, seguido por Argentina y Venezuela, ambos con 7.

El probable equipo de Paraguay, que es dirigido por Herminio Barrios, sería con: Alicia Bobadilla; María Vecca, Limpia Fretes, Fiorela Martínez y Deisy Ojeda; Danna Garcete, Dulce Quintana y Cindy Ramos; Claudia Martínez, Amada Peralta y Lice Chamorro.