10 abr. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja choca con Ecuador

La Selección Paraguaya femenina absoluta enfrenta hoy a Ecuador, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Naciones de Conmebol, torneo que califica a dos selecciones al Mundial de Brasil del 2027 y a otras dos representaciones a la repesca.

Abril 10, 2026 09:07 a. m. • 
Por Redacción D10
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Preparadas. El equipo paraguayo trabajó en el CARDE.

El compromiso será en el estadio Defensores del Chaco, desde las 20:00, con entrada libre y gratuita.

La Albirroja busca su segundo triunfo en el torneo, luego de haber arrancado la competición con derrota con Argentina 3-1 y Venezuela por 2-1. En la fecha 3, el equipo paraguayo venció a Uruguay 1-0 y luego cedió con Chile, también por 1-0.

El representativo paraguayo se encuentra en la sexta posición con 6 puntos, mientras que Venezuela lidera la clasificación con 8 unidades, seguido por Argentina y Venezuela, ambos con 7.

El probable equipo de Paraguay, que es dirigido por Herminio Barrios, sería con: Alicia Bobadilla; María Vecca, Limpia Fretes, Fiorela Martínez y Deisy Ojeda; Danna Garcete, Dulce Quintana y Cindy Ramos; Claudia Martínez, Amada Peralta y Lice Chamorro.

Selección Paraguaya Fútbol Femenino Fútbol Internacional
Redacción D10
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