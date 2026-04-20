20 abr. 2026
Selección Paraguaya

El mensaje de Diego Gómez tras su alentador informe

Diego Gómez, referente de la Albirroja, mandó un mensaje tranquilizador a través de sus redes.

Abril 20, 2026 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
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Diego Gómez tranquilizó a los aficionados.

El jugador de la Selección Paraguaya y del Brighton de la Premier League, publicó un mensaje en sus redes sociales tras darse a conocer el primer reporte médico de la lesión que sufrió el sábado frente al Tottenham.

El jugador calificó el diagnóstico inicial como una “pequeña lesión”, al tiempo de tranquilizar a la afición ya que no se trata de algo grave.

“Ahora me toca hacer reposo y seguir con algunos estudios para tener un diagnóstico más claro, pero estoy bien, tranquilo y con buena energía. Estas cosas son parte del camino, así que con paciencia y trabajo volveremos más fuertes”, dice parte del texto en el que además agradece el apoyo y las oraciones de la gente.

Diego Gómez presenta una lesión en la rodilla, pero no es de gravedad informó este lunes el club inglés. En los próximos días volverá a someterse a estudios para confirmar el diagnóstico.

Diego Gómez Selección Paraguaya Copa Mundial
Redacción D10
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