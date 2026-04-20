El mensaje de Diego Gómez tras su alentador informe

El jugador de la Selección Paraguaya y del Brighton de la Premier League, publicó un mensaje en sus redes sociales tras darse a conocer el primer reporte médico de la lesión que sufrió el sábado frente al Tottenham.

El jugador calificó el diagnóstico inicial como una “pequeña lesión”, al tiempo de tranquilizar a la afición ya que no se trata de algo grave.

“Ahora me toca hacer reposo y seguir con algunos estudios para tener un diagnóstico más claro, pero estoy bien, tranquilo y con buena energía. Estas cosas son parte del camino, así que con paciencia y trabajo volveremos más fuertes”, dice parte del texto en el que además agradece el apoyo y las oraciones de la gente.

Diego Gómez presenta una lesión en la rodilla, pero no es de gravedad informó este lunes el club inglés. En los próximos días volverá a someterse a estudios para confirmar el diagnóstico.