El mensaje de Diego Gómez tras su alentador informe

El jugador de la Selección Paraguaya y del Brighton de la Premier League, publicó un mensaje en sus redes sociales tras darse a conocer el primer reporte médico de la lesión que sufrió el sábado frente al Tottenham.
El jugador calificó el diagnóstico inicial como una “pequeña lesión”, al tiempo de tranquilizar a la afición ya que no se trata de algo grave.
“Ahora me toca hacer reposo y seguir con algunos estudios para tener un diagnóstico más claro, pero estoy bien, tranquilo y con buena energía. Estas cosas son parte del camino, así que con paciencia y trabajo volveremos más fuertes”, dice parte del texto en el que además agradece el apoyo y las oraciones de la gente.
Diego Gómez presenta una lesión en la rodilla, pero no es de gravedad informó este lunes el club inglés. En los próximos días volverá a someterse a estudios para confirmar el diagnóstico.
🔴 Diego Gómez se refirió a su lesión en redes sociales 🙏— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 20, 2026
👉🏼 "Quería contarles yo mismo, porque sé que muchos están preocupados. Tuve una pequeña lesión, pero por suerte no es nada grave", dijo el futbolista del Brighton y de la Selección Paraguaya en su cuenta de Instagram.… pic.twitter.com/gCzBKWLSdX