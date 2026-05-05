04 may. 2026
Selección Paraguaya

Fracaso de la Albirroja femenina Sub 17

El equipo paraguayo fue goleado por Colombia y quedó eliminado en fase de grupos del Sudamericano que otorga 4 cupos al Mundial de la categoría.

Mayo 04, 2026 09:12 p. m. • 
Por Redacción D10
seleccion paraguaya femenina sub 17

Equipo paraguayo que inició en la goleada ante Colombia 3-0.

Gentileza.

La Selección Paraguaya de fútbol femenino Sub 17 quedó eliminada en fase de grupos en el Sudamericano que se juega en el país y que califica a 4 equipos al Mundial de Marruecos.

El equipo paraguayo quedó en cuarta posición, logrando solo una victoria (1-0 contra Bolivia, que fue último) y siendo goleado contra Colombia en la última fecha por 3-0.

Este fracaso del equipo paraguayo juvenil se suma a la eliminación un mes atrás del seleccionado masculino Sub 17, que no pudo obtener uno de los 7 cupos que otorgó Conmebol para el Mundial de Catar 2026, quedando fuera en fase de grupos, también como organizador del Sudamericano.

Fútbol Femenino Albirroja Sub 17 Conmebol
Redacción D10
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