17 abr. 2026
Selección Paraguaya

Tacuara Cardozo anuncia su retiro del fútbol

El histórico Óscar Tacuara Cardozo anunció su retiro del fútbol profesional.

Abril 15, 2026 08:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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Óscar Tacuara Cardozo puso punto final a su exitosa carrera.

Tras un intento fallido de despedirse como futbolista de Cerro Porteño, club de sus amores, Óscar Tacuara Cardozo anunció su retiro del fútbol profesional a los 42 años.

El 15 de abril del 2026 fue la fecha en que Óscar Tacuara Cardozo anunció su retiro del fútbol profesional tras una exitosa carrera que lo llevó a ser ídolo en distintas partes del mundo.

A finales del año pasado quedó libre de Libertad y parte de su entorno indicó que le gustaría retirarse en el club de sus amores Cerro Porteño, pero el llamado de Barrio Obrero no llegó y la posibilidad de seguir jugando en otro club no se dio por decisión del propio Tacuara que optó por ponerle punto final a su carrera.

Tacuara jugó para 3 de Febrero, Nacional, Newell’s Old Boys, Benfica, Olympiacos, Trabzonspor de Turquía, Libertad y por supuesto la Selección Paraguaya.

En la Albirroja, Tacuara dejó su marca histórica al anotar de penal el que le dio a nuestro país la posibilidad de jugar cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Ídolo en Newell’s, Benfica, Trabzonspor y Libertad, el legado de Tacuara trasciende generaciones siendo el máximo goleador paraguayo de todos los tiempos.

¡Gracias por tanto, Tacuara!

Tacuara Cardozo Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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