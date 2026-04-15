Tacuara Cardozo anuncia su retiro del fútbol

Tras un intento fallido de despedirse como futbolista de Cerro Porteño, club de sus amores, Óscar Tacuara Cardozo anunció su retiro del fútbol profesional a los 42 años.

El 15 de abril del 2026 fue la fecha en que Óscar Tacuara Cardozo anunció su retiro del fútbol profesional tras una exitosa carrera que lo llevó a ser ídolo en distintas partes del mundo.

A finales del año pasado quedó libre de Libertad y parte de su entorno indicó que le gustaría retirarse en el club de sus amores Cerro Porteño, pero el llamado de Barrio Obrero no llegó y la posibilidad de seguir jugando en otro club no se dio por decisión del propio Tacuara que optó por ponerle punto final a su carrera.

Oscar Tacuara Cardozo anuncia oficialmente su retiro del Fútbol!!!



GRANDE Tacuara! 💪🏻🇵🇾👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/4wBbO1DiF4 — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) April 15, 2026

Tacuara jugó para 3 de Febrero, Nacional, Newell’s Old Boys, Benfica, Olympiacos, Trabzonspor de Turquía, Libertad y por supuesto la Selección Paraguaya.

En la Albirroja, Tacuara dejó su marca histórica al anotar de penal el que le dio a nuestro país la posibilidad de jugar cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Ídolo en Newell’s, Benfica, Trabzonspor y Libertad, el legado de Tacuara trasciende generaciones siendo el máximo goleador paraguayo de todos los tiempos.

¡Gracias por tanto, Tacuara!