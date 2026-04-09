09 abr. 2026
Selección Paraguaya

El análisis de Gustavo Alfaro: “Ser fuerte en las dos áreas”

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, analizó el reciente combo de amistosos que tuvo la Albirroja y sostuvo que “si se quiere llegar lejos, se debe ser fuerte en las dos áreas”.

Abril 09, 2026 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro conversando con Miguel Almirón.

Foto: Gentileza - Albirroja

A través de su cuenta en Instagram, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Aflaro, se refirió al combo de partidos amistosos que hace poco disputó la Albirroja. Entre otras cosas, apuntó a ser fuertes en ambas áreas.

“Terminó la gira de Europa y con ella la última fecha FIFA de preparación y pruebas. Siempre va a faltar tiempo. La Selección es así”, arrancó el entrenador.

El único modo de crecer, es nivelarse para arriba. Eso lo intentamos. Como siempre me quedan, en las conclusiones, cosas en el debe y en el haber. La actitud de los jugadores y del grupo no se negocia; nos ponemos nuestra camiseta y el compromiso aflora, tanto como la solidaridad. Seguimos construyendo una identidad, sobre las necesidades y nuestra historia”, sostuvo.

Si algo me enseñaron los Mundiales que vi y participé, es que si se quiere llegar lejos, se debe ser fuerte en las dos áreas. Y en eso estamos. Trabajando, analizando, evaluando y proyectando, como siempre, corriendo detrás de la necesidad”, puntualizó.

Hay cosas que fueron buenas y otras tantas que hay que corregir. Lo desean los jugadores, lo desea el país, lo deseamos todos. Y siento que juntos lo podemos lograr. A trabajar con determinación y persistencia. La historia nos obliga y el fútbol nos desafía”, sentenció.

Paraguay superó por 0-1 a Grecia en su primera prueba en Europa y posteriormente cayó por 2-1 ante Marruecos.

Selección Paraguaya Albirroja Paraguay Gustavo Alfaro
Redacción D10
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