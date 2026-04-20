20 abr. 2026
Selección Paraguaya

Buenas noticias: Dan primer reporte de Diego Gómez

El Brighton dio a conocer este lunes los primeros informes sobre la lesión del paraguayo Diego Gómez.

Abril 20, 2026 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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Diego Gómez, jugador de la albirroja.

El jugador de la Selección Paraguaya y el Brighton había sufrido una lesión el pasado sábado, mientras disputaba un encuentro de la Premier League frente al Tottenham. Este lunes le practicaron los primeros estudios y las noticias son positivas.

Según el informe dado a conocer por el propio entrenador Fabian Hurzeler, la lesión no es tan grave como se esperaba y descartó de que vaya a ausentarse de las canchas por mucho tiempo.

“Diego no estará disponible (ante Chelsea). Pero son buenas noticias, no es tan grave como esperábamos. Ahora tenemos que ir semana a semana, tenemos que ser pacientes y ver cómo evoluciona, pero definitivamente no es una lesión grave”, expresó Hurzeler en conferencia de prensa.

El DT alemán confirmó que el paraguayo presenta un problema en la rodilla, constatada durante la resonancia magnética, por lo que se deberá repetir el estudio para confirmar con certeza la lesión.

Diego Gómez Fútbol Internacional Copa Mundial
Redacción D10
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