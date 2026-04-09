Orlando Gill y la competencia con Olveira y Gatito

Orlando Gill fue figura en el empate 1-1 entre San Lorenzo de Almagro y Recoleta por la fecha 1 del Grupo D de la Conmebol Sudamericana, un envión anímico importante para el portero que lucha por la titularidad en la Copa del Mundo con la Albirroja.

Gill se refirió a lo que dejó el partido ante Recoleta en el Defensores del Chaco. “Nos vamos con una sensación amarga, vinimos a buscar los tres puntos, pero llevamos solo uno. No supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos”, dejó como análisis en zona mixta.

Consultado sobre el arco albirrojo, Gill habló con mucha naturalidad. “Me estoy preparando muy bien, aprendiendo de mis errores. Ojalá pueda estar en la lista y ser el titular”, destacó.

Sobre Olveira solo tuvo palabras de elogio. “Viene haciendo bien las cosas en el fútbol paraguayo, por algo se ganó la convocatoria. Es una competencia santa entre los tres (Gill, Olveira y Gatito), al que le toque estar lo vamos a estar apoyando desde el banco”, destacó.