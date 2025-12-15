15 dic. 2025

D10 de Oro: Anécdotas y experiencias de una temporada emotiva
VIDEO. Los deportistas destacados del 2025 compartieron una charla distendida donde analizaron todo lo que dejó la temporada.
Diciembre 15, 2025 08:58 p. m.
Un cierre de oro: D10 premió a los mejores del 2025
Diciembre 15, 2025 07:16 p. m.
Redacción D10