La acción que derivó en la tempranera expulsión de Matías Pérez

Cerro Porteño y San Lorenzo animan un compromiso amistoso por la Serie Río de la Plata que de amistoso casi no tiene nada y así lo demostraron los jugadores Matías Pérez y Alexis Cuello, quienes se marcharon expulsados casi al inicio del partido en ambos conjuntos.

Transcurrían apenas seis minutos de partido cuando Pérez fue a disputar una pelota con mucha vehemencia lo que derivó en una reacción de cuello que le arrojó una pelota y allí se registraron unas escaramuzas entre ambos que terminaron en la expulsión de ambos jugadores.

Este tipo de situaciones vienen siendo frecuentes en Matías Pérez que a lo largo del año pasado en el fútbol paraguayo derivaron en expulsiones de rivales, en esta oportunidad, con un árbitro extranjero terminó saliéndole mal al jugador azulgrana.