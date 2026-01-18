18 ene. 2026
Cerro Porteño

La acción que derivó en la tempranera expulsión de Matías Pérez

Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño, se marchó tempraneramente expulsado ante San Lorenzo de Almagro por un cruce con Alexis Cuello.

Enero 17, 2026 09:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Sin título.jpg

Matías Pérez y Alexis Cuello se fueron expulsados en el amistoso entre Cerro Porteño y San Lorenzo.

Cerro Porteño y San Lorenzo animan un compromiso amistoso por la Serie Río de la Plata que de amistoso casi no tiene nada y así lo demostraron los jugadores Matías Pérez y Alexis Cuello, quienes se marcharon expulsados casi al inicio del partido en ambos conjuntos.

Transcurrían apenas seis minutos de partido cuando Pérez fue a disputar una pelota con mucha vehemencia lo que derivó en una reacción de cuello que le arrojó una pelota y allí se registraron unas escaramuzas entre ambos que terminaron en la expulsión de ambos jugadores.

Este tipo de situaciones vienen siendo frecuentes en Matías Pérez que a lo largo del año pasado en el fútbol paraguayo derivaron en expulsiones de rivales, en esta oportunidad, con un árbitro extranjero terminó saliéndole mal al jugador azulgrana.

Redacción D10
