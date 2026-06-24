24 jun. 2026
Otros Deportes

Kuka Training no suelta el pie del acelerador

Kuka Training goleó a Fénix y encadenó su tercer triunfo al hilo en el campeonato Divisional B siendo así el solitario líder del grupo con puntaje perfecto.

Junio 24, 2026 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-19 at 13.18.42.jpeg

Kuka Training es líder solitario del Grupo A de la Divisional B.

Gentileza

Anoche, en la fría jornada en el Complejo José Meza de Ñemby, Kuka Training superó por el contundente marcador de 5-1 a Fénix por la fecha 3 del Grupo A que arrancó con la victoria de Sport Unidos por 4-1 ante el Deportivo Colón.

Kuka Training se impuso a segunda hora a Fénix con goles de Elías Bogado x2, Diego Ascona x2 y José “Milo” Ortiz. Puntaje perfecto para los dirigidos por el campeón del mundo Cristian Ascona que lideran de manera cómoda el certamen.

Otro aspecto positivo es que Fabián “Kuka” González continúa mejorando de su lesión en el aductor y en esta segunda rueda podría estar disponible para hacer su debut oficial con la camiseta de Kuka Training.

Posiciones - Grupo A: Kuka Training 6 puntos, Sport Unidos 4, Colón 2 y Fénix 0. La próxima fecha será correspondiente a la segunda rueda con los siguientes cotejos: Kuka Training vs. Sport Unidos y Colón vs. Fénix.

Kuka Training Divisional B Fútbol de Salón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-06-16 at 09.19.11.jpeg
Otros Deportes
Kuka Training hace historia en su debut en la Divisional B
Kuka Training de Ñemby logró su histórica primera victoria en el arranque del Campeonato Divisional B de fútbol de salón.
Junio 16, 2026 10:46 a. m.
 · 
Redacción D10
AUTO-PRIX-F1-ESP-CATALONIA-PODIUM
Otros Deportes
Hamilton logra su primer triunfo con Ferrari
El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Montmeló.
Junio 14, 2026 01:45 p. m.
 · 
Redacción D10
2026 NBA Finals - Game Five
Otros Deportes
Los New York Knicks vuelven a tocar el cielo en la NBA
Los New York Knicks se proclamaron campeones NBA este sábado por primera vez en 53 años, con otra remontada de 16 puntos sobre los San Antonio Spurs (94-90) liderada por un Jalen Brunson estelar, que con sus 45 puntos, entregó la gloria a los neoyorquinos como incuestionable MVP.
Junio 14, 2026 08:52 a. m.
 · 
Redacción D10
HKsWq8pWgAAthKW.jpeg
Otros Deportes
Joshua sigue con la mala racha
Increíble temporada que viene teniendo el paraguayo Joshua Dürksen en la Fórmula 2.
Junio 13, 2026 12:22 p. m.
 · 
Redacción D10
HKnqbuCWYAE_Kpd.jpeg
Otros Deportes
Fantástica qualy para Dürksen en Barcelona
El paraguayo Joshua Dürksen firmó el segundo mejor tiempo en Barcelona.
Junio 12, 2026 01:43 p. m.
 · 
Redacción D10
futsal masculino
Otros Deportes
Intensa acción en la Liga Premium de futsal
Se dipustó de manera completa la fecha 8 de la competencia masculina.
Junio 08, 2026 05:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más