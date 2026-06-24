Kuka Training no suelta el pie del acelerador

Anoche, en la fría jornada en el Complejo José Meza de Ñemby, Kuka Training superó por el contundente marcador de 5-1 a Fénix por la fecha 3 del Grupo A que arrancó con la victoria de Sport Unidos por 4-1 ante el Deportivo Colón.

Kuka Training se impuso a segunda hora a Fénix con goles de Elías Bogado x2, Diego Ascona x2 y José “Milo” Ortiz. Puntaje perfecto para los dirigidos por el campeón del mundo Cristian Ascona que lideran de manera cómoda el certamen.

Otro aspecto positivo es que Fabián “Kuka” González continúa mejorando de su lesión en el aductor y en esta segunda rueda podría estar disponible para hacer su debut oficial con la camiseta de Kuka Training.

Posiciones - Grupo A: Kuka Training 6 puntos, Sport Unidos 4, Colón 2 y Fénix 0. La próxima fecha será correspondiente a la segunda rueda con los siguientes cotejos: Kuka Training vs. Sport Unidos y Colón vs. Fénix.