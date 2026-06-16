16 jun. 2026

Kuka Training

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Otros Deportes
Kuka Training hace historia en su debut en la Divisional B
Kuka Training de Ñemby logró su histórica primera victoria en el arranque del Campeonato Divisional B de fútbol de salón.
Junio 16, 2026 10:46 a. m.
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Redacción D10