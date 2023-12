Juventus se atascó en su visita al Génova y firmó un empate (1-1) con los tantos de Federico Chiesa y de Albert Gudmundsson que podría alejar al equipo de Massimiliano Allegri del Inter, principal beneficiado de las intervenciones del jugador del partido: el portero español Josep Martínez.

El ex guardameta de Las Palmas se redimió del penalti que provocó el único tanto del Juventus con dos intervenciones clave. Una al propio Chiesa en un mano a mano y la otra a un intento de Bremer en el último minuto del partido. Josep Martínez, con una mano prodigiosa, salvó el cabezazo del jugador brasileño, que rozó el gol a la salida de un córner y que habría colocado al Juventus como líder provisional de la Serie A.

Y es que los hombres de Allegri fracasaron en su intento por asaltar la primera plaza para meter presión a su principal rival por el título. Se encontró con un rival sólido y con la espesura de su propio juego, bastante gris y previsible durante casi todo el duelo. Sólo fue capaz de batir al Génova desde el punto de penalti y Josep Martínez se encargó de desbaratar las pocas ocasiones claras del cuadro turinés.

El Juventus se enfrentó a un duelo trampa, ante un equipo aparentemente más débil pero necesitado de puntos para alejarse de las posiciones de descenso. El Génova, tras encadenar dos derrotas y un empate, se metió en un lío y antes del inicio del choque sólo estaba separado por tres puntos de las posiciones de descenso.

Por eso, los hombres dirigidos por Alberto Gilardino saltaron al césped del Stadio Luigi Ferraris mucho más enchufado que el Juventus, con el mexicano Johan Vásquez muy activo y bien acompañado por Albert Gudmundsson, muy insistente durante casi todo el choque y estilete del cuadro genovés.

La falta de puntería dejó sin premio al Génova, que se marchó al descanso por detrás del marcador. Primero lo intentó al cuarto de hora Vásquez con un zurdazo que se marchó fuera de la portería defendida por Wojciech Szczesny; le siguió Júnior Messias, que no acertó con un cabezazo; y terminó la serie Koni De Winter, que mandó otro cabezazo claro por encima del larguero.

Mientras, Juventus, agazapado en su terreno de juego, tardó en despertar y hasta la media hora, y gracias a una internada de Federico Chiesa que frenó en secó con una zancadilla Josep Martínez, no se sacudió el dominio de su rival. Chiesa, desde los once metros, no falló y adelantó al cuadro ‘bianconeri’, que antes del descanso recibió otro aviso en las botas de Vásquez. Sin embargo, de nuevo, el jugador del Génova no supo dirigir la pelota entre los tres palos.

El paso por vestuarios sentó muy bien al Génova, que no tardó ni tres minutos en hacer justicia en el marcador. Gudmundsson, presente en casi todas las jugadas peligrosas de su equipo, recogió un balón suelto dentro del área y fusiló sin piedad a Szczesny para subir el 1-1 al marcador.

El Juventus tenía aún casi toda la segunda parte por delante para evitar la pérdida de dos puntos importantes en su pelea con el Inter por dominar la Serie A. No disfrutó de muchas ocasiones, pero Chiesa y Bremer rozaron el gol de la victoria. Ahí aparecieron las manos de Josep Martínez, que evitaron que el Juventus se llevara los tres puntos para terminar el viernes por delante del líder. Ahora, si el Inter gana en Roma al Lazio, acabará a cuatro puntos de distancia de la ansiada primera plaza.

-- Ficha técnica:

1.- Génova: Josep Martínez; Sabelli (Vogliacco, min. 84), Bani, De Winter, Dragustin, Vásquez (Ekuban, min. 46); Malinovsky, Badelj, Frendrup; Messias (Haps, min. 93) y Gudmundsson.

1.- Juventus: Szczesny; Cambiasso (Yildiz, min. 88), Gatti, Bremer, Danilo, Kostic (Weah, min. 68); McKennie, Locatelli, Miretti (Iling Júnior, min. 74); Vlahovic y Chiesa.

Goles: 0-1, min. 28: Chiesa, de penalti; 1-1, min. 48: Gudmundsson.

Árbitro: Davide Massa. Mostró cartulina amarilla a Danilo (min. 61), McKennie (min. 70) y Milik (min. 71) por parte del Juventus y a Badelj (min. 74) y Malinovsky (min. 90) por parte del Génova.

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Serie A disputado en el Stadio Luigi Ferraris ante cerca de 25.000 espectadores. EFE