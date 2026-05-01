01 may. 2026
Copa del Mundo

Diego Gómez llegará a tiempo al Mundial

El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, es baja para el partido ante el Newcastle United, pero estará de vuelta antes del final de temporada, por lo que llegará a tiempo para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Mayo 01, 2026 09:03 a. m. • 
Por Redacción D10
diego 11.jpg

Diego Gómez, jugador de la Albirroja y del Brighton.

Foto: Captura

El técnico del conjunto inglés, Fabian Hurzeler, confirmó la baja del centrocampista, que se lesionó el 18 de abril ante el Tottenham Hotspur después de marcharse del campo llorando y con claros signos de dolor en su rodilla izquierda.

El jugador, de 23 años y titular habitual de la Albirroja, ya tranquilizó a los aficionados de su equipo y de la selección al afirmar que era una “pequeña lesión”, pero que tenía que guardar reposo para recuperarse lo antes posible.

Gómez, que posee un gran disparo, militó en el Inter de Miami de Leo Messi hasta que que el Brighton desembolsó 10 millones por él el pasado enero y, desde entonces, se ha convertido en un habitual en las alineaciones del equipo inglés y en una de las estrellas de Paraguay.

Esta temporada ha sumado cinco goles en Premier League e incluso llegó a firmar su primer ‘póker’ de su carrera deportiva contra el Barnsley, siendo el primer paraguayo en marcar tres goles o más desde Roque Santa Cruz con el Blackburn Rovers, en 2007.

Con su selección, a pesar de su juventud, ya suma 23 internacionalidades con la absoluta y tres goles, el último en un amistoso frente a Grecia en marzo que dio la victoria a los suyos.

Mundial FIFA 2026 Diego Gómez Brighton Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
albirroja_62780928.jpg
Copa del Mundo
FIFA aumenta un 15% asignación económica a federaciones participantes en el Mundial
El Consejo de la FIFA acordó aumentar un 15 por ciento los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes en el Mundial, lo que arroja una cifra total de 871 millones de dólares.
Abril 29, 2026 04:53 p. m.
trofe copa del mundo
Copa del Mundo
Congreso de la FIFA: Entre preparativos del Mundial y polémicas
El congreso anual de la FIFA se celebrará este jueves en Vancouver con la asistencia de 211 federaciones nacionales en un contexto marcado por los preparativos finales del Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, y que será el primero con 48 selecciones.
Abril 29, 2026 04:46 p. m.
 · 
Redacción D10
delate.jpg
Copa del Mundo
Entre goles y sueños: la pulseada de los ‘9’ de la Albirroja para el Mundial
El buen momento ofensivo de varios paraguayos en el exterior abre un dilema: abundancia de opciones y pocos lugares. La lucha por el Mundial se vive cada fin de semana. Bareiro, Ávalos, Pitta, Arce y Morales llegan encendidos, con goles y protagonismo.
Abril 29, 2026 06:34 a. m.
Seleccion Mexicana 2022 Mexico vs Sweden
Copa del Mundo
México anuncia sus primeros 12 jugadores convocados para el Mundial
El delantero Guillermo Martínez, de los Pumas UNAM, es la principal novedad en la lista de 12 jugadores de la Liga MX que representarán a México en el próximo Mundial, anunciada este martes por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
Abril 28, 2026 12:06 p. m.
Luka Modric
Copa del Mundo
Modric se despide de la temporada italiana, pero no del Mundial
El centrocampista croata del Milan Luka Modric fue operado este lunes con “éxito” de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió durante el partido del domingo contra la Juventus de Turín, según informó el club milanés.
Abril 27, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
amele.jpg
Copa del Mundo
El Mundial se desarrollará en “un ambiente de miedo”, según varias ONG
El Mundial 2026 se desarrollará, según representantes de varias ONG que participaron este lunes en un acto organizado por ‘Human Rights Watch’, “en un ambiente de miedo” debido a la política del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los inmigrantes que puede afectar también a aficionados y periodistas que quieran asistir al torneo.
Abril 27, 2026 01:33 p. m.
Carga Más