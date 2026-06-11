¿Julio Enciso será titular ante Estados Unidos?

Julio Enciso, mediocampita de la Selección Paraguaya, está recuperado del golpe que sufrió en el último amistoso ante Nicaragua, y es opción para arrancar de titular en el debut en el Mundial, que será el viernes 12 ante Estados Unidos.

Enciso superó las pruebas físicas y esta mañana se mostró activando con normalidad a la par de sus compañeros por primera vez desde que el plantel se moviliza en suelo norteamericano. Ante esta situación que se vivió esta mañana, podría recuperar su puesto en el ataque de la Albirroja.

El once inicial sería con: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

El arranque del juego será desde las 22:00 en el colosal SoFi Stadium de Los Ángeles.