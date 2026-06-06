06 jun. 2026
Selección Paraguaya

Julio Enciso rompe el silencio tras su lesión

Julio Enciso publicó un extenso mensaje en redes sociales luego de su lesión ante Nicaragua que puso en vilo a todo el país y dejó más dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo con la Albirroja.

Junio 06, 2026 09:55 a. m. • 
Por Redacción D10
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Julio Enciso deja en manos de Dios su futuro en la Copa del Mundo con la Albirroja.

@Albirroja

Paraguay sigue en vilo por la lesión de Julio Enciso, el talentoso futbolista que sufrió una lesión muscular que lo obligó a salir del campo de juego en el amistoso ante Nicaragua a los 25 minutos con lágrimas en los ojos.

El informe preliminar habla de una lesión muscular, el golpe sufrido afectó las fibras y el tiempo de recuperación rondaría las tres semanas, lo que significaría que Enciso recién podría volver en el tercer partido de la fase de grupos ante Australia.

La Joya publicó este sábado por la mañana un extenso mensaje en redes sociales que puso aún más dudas sobre su recuperación. “Sentir el apoyo de tanta gente es algo que no tiene precio y llevaré siempre en mi corazón”, arranca diciendo.

“Hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Se que Dios tiene preparado el camino correcto y voy a seguir confiando plenamente en Él”, continúa.

La Joya también trata de mandar un mensaje optimista en su comunicado. “Mi sueño de llegar a un Mundial y poder dedicarle ese momento a mi abuelo sigue más vivo que nunca”, aseguró.

Por último vuelve a hablar de Dios de cara a su recuperación. “Voy a continuar trabajando, preparándome y dando lo mejor de mí para volver más fuerte. El futuro lo dejo en manos de Dios”, sentenció.

Julio Enciso Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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