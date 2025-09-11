Julio Enciso entrena diferenciado

El futbolista ofensivo paraguayo de 21 años, Julio Enciso, viene entrenando en su nuevo equipo, el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, pero todavía lo viene haciendo diferenciadamente, según los reportes de la prensa gala.

El ex Libertad llegó apenas hace diez días a Estrasburgo, cerca del río Rin en la región de Alsacia, donde firmó contrato hasta 2029. Su presencia, sin embargo, todavía se dio en el contexto de la etapa final de su recuperación de la operación de rodilla que tuvo este año, por lo que no es seguro que el paraguayo vaya a debutar este fin de semana.

Enciso se entrenó aparte del grupo, acompañado de otros dos jugadores también en recuperación, el lateral derecho Guéla Doué y el también defensor Abakar Sylla, ambos internacionales con la selección de Costa de Marfil.

El único jugador que, hasta este jueves, faltaba incorporarse al equipo estraburgués es el ecuatoriano Kendry Páez, quien estuvo al servicio de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas que culminaron esta semana.