11 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso entrena diferenciado

Hay expectativa en torno a su estreno en la Ligue 1 con la camiseta del Racing de Estrasburgo, que este sábado enfrenta a Le Havre.

Septiembre 11, 2025 02:52 p. m. • 
Por Redacción D10
sdkjfndsf.jpg

Julio Enciso, jugador paraguayo.

Foto: Gentileza

El futbolista ofensivo paraguayo de 21 años, Julio Enciso, viene entrenando en su nuevo equipo, el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, pero todavía lo viene haciendo diferenciadamente, según los reportes de la prensa gala.

El ex Libertad llegó apenas hace diez días a Estrasburgo, cerca del río Rin en la región de Alsacia, donde firmó contrato hasta 2029. Su presencia, sin embargo, todavía se dio en el contexto de la etapa final de su recuperación de la operación de rodilla que tuvo este año, por lo que no es seguro que el paraguayo vaya a debutar este fin de semana.

Enciso se entrenó aparte del grupo, acompañado de otros dos jugadores también en recuperación, el lateral derecho Guéla Doué y el también defensor Abakar Sylla, ambos internacionales con la selección de Costa de Marfil.

El único jugador que, hasta este jueves, faltaba incorporarse al equipo estraburgués es el ecuatoriano Kendry Páez, quien estuvo al servicio de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas que culminaron esta semana.

Julio Enciso Estrasburgo Ligue 1
Redacción D10
