Selección Paraguaya

Julio Enciso, el gran ausente del último combo

El delantero Julio Enciso no sería convocado por Gustavo Alfaro para el último combo de Eliminatorias ante Ecuador y Perú.

Julio Enciso, delantero de la Selección Paraguaya.

En las próximas horas se dará a conocer la lista de convocados de Gustavo Alfaro para lo que será el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Perú donde la Albirroja podría asegurar su pasaporte a la próxima Copa del Mundo.

La principal novedad en materia de ausencias sería la de Julio Enciso, que actualmente está inactivo, recuperándose de una intervención quirúrgica en la rodilla y tratando de definir su futuro.

La decisión de que Julio Enciso no forme parte de este último e histórico combo para la Albirroja es de mutuo acuerdo entre el jugador y el entrenador Gustavo Alfaro.

Carga Más