Juan Patiño quiere seguir en el país

En contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el zaguero comentó que, si bien no cierra la chance de seguir su carrera en el exterior, la prioridad la tiene el fútbol paraguayo y su idea es continuar en el país.

“Estoy entrenando por mi cuenta, tampoco estoy muy apurado para conseguir equipo. En Ameliano terminó mi contrato y decidieron no renovar, ahora estoy viendo qué opciones hay. No cierro la opción de salir al exterior, pero tiene que ser algo tentador, porque no es fácil mover a toda la familia, por eso la idea es seguir en el país”, explicó.

Patiño debutó profesionalmente en Guaraní en el 2010, luego tuvo pasos por Chiapas de México, Racing, Belgrano y Central Córdoba de Argentina, Olimpia, Cerro Porteño y Ameliano.