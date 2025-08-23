23 ago. 2025
Rubio Ñu no afloja; el 12 de Junio, en riesgo

Rubio Ñu volvió a ganar y se mantiene firme en la parte más alta de la clasificación, mientras que el 12 de Junio volvió a caer y está en riesgo su segundo lugar en la tabla de la Intermedia.

Agosto 23, 2025 01:23 p. m.
Rubio Ñu

Rubio Ñu llegó a 47 unidades en la cima de la clasificación.

Foto: Gentileza - APF

Este sábado, por la 24ª fecha de la Intermedia, Rubio Ñu conquistó tres puntos de gran importancia en su objetivo por conseguir el ascenso a la Primera División. El Albiverde derrotó (0-1) en condición de visitante a Fernando de la Mora y llegó a 47 puntos.

-Fernando de la Mora 0-1 Rubio Ñu

Fernando de la Mora (0): Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor (82’ Ricardo Cardozo); Elías Bóveda (56’ Luciano Taboada), Ángel Colmán, Augusto Franco y Nilson Camacho (67’ Kevin Arrúa); Víctor Berrío (67’ Pedro Ríos) y Jorge Quintana (82’ Santiago García). DT: Miguel Cristaldo.

Rubio Ñu (1): Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Derlis Mereles (89’ Alexis Orué), Juan Barrios, Gustavo Manzur (61’ Víctor Penayo), Fernando Garcete (77’ Enmanuel Caballero) y Juan Giménez (77’ Anderson Leguizamón); César Villagra (89’ Derlys Cabañas). DT: Héctor Marecos.

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Aníbal Esteche y Digno Salinas.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Gol: 58’ Yony Villazanti (RÑ).

Amonestados: 45’+1’ y 90’+5’ Augusto Franco, 52’ Jeremy Flor, 62’ Nilson Camacho y 65’ Aquiles Palacio (FM); 42’ Gustavo Manzur y 84’ Tulio Schwarz (RÑ).

Expulsado: 90’+5’ Augusto Franco (FM).

Por otro lado, el 12 de Junio volvió a perder (1-2), esta vez ante Guaraní de Fram y su segunda posición se ve amenazada. El Deportivo Capiatá, en caso de ganar al Sportivo San Lorenzo el lunes, pasará a tener 43 unidades, una más que el elenco de Villa Hayes.

-12 de Junio VH 1-2 Guaraní de Fram

12 de Junio VH (1): Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Luis Rolón, Aníbal Gómez y Álvaro Martínez; Carlos Gallardo (46’ Julio Mongelós), Gastón Pinedo, Ángel Martínez (72’ Alfredo Martínez) y Víctor González (72’ Matías López); Daniel Fernández y Santiago Salcedo. DT: Juan Manuel Salgueiro.

Guaraní de Fram (2): Diego Morel; José Báez, Ivo Parzajuk, Hugo Espínola y Jorge Núñez (89’ Enrique Balbuena); Derlis Benítez, Marcos Riveros, Alberto Mongelós (80’ Bruno Díaz) y Pedro González (57’ Marcos Giménez); Rodrigo Arévalo y Leandro Galeano (89’ Fernando Viveros). DT: Roberto Torres.

Estadio: Facundo de León Fossati.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Sánchez.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Goles: 57’ Ángel Martínez (12J); 3’ Pedro González y 24’ Jorge Núñez (GF).

Amonestados: 62’ y 81’ Álvaro Martínez (12J).

Expulsado: 81’ Álvaro Martínez (12J).

Fecha 24

Domingo 24 de agosto

-Guareña vs. Resistencia

Estadio: Parque del Guairá

Hora: 10:00

-Independiente CG vs. Deportivo Santaní

Estadio: Ricardo Gregor

Hora: 10:00

Lunes 25 de agosto

-Sportivo Carapeguá vs. Tacuary

Estadio: Municipal de Carapeguá

Hora: 16:00

-Deportivo Capiatá vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Erico Galeano

Hora: 18:30

