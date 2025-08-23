Rubio Ñu no afloja; el 12 de Junio, en riesgo

Este sábado, por la 24ª fecha de la Intermedia, Rubio Ñu conquistó tres puntos de gran importancia en su objetivo por conseguir el ascenso a la Primera División. El Albiverde derrotó (0-1) en condición de visitante a Fernando de la Mora y llegó a 47 puntos.
-Fernando de la Mora 0-1 Rubio Ñu
Fernando de la Mora (0): Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor (82’ Ricardo Cardozo); Elías Bóveda (56’ Luciano Taboada), Ángel Colmán, Augusto Franco y Nilson Camacho (67’ Kevin Arrúa); Víctor Berrío (67’ Pedro Ríos) y Jorge Quintana (82’ Santiago García). DT: Miguel Cristaldo.
Rubio Ñu (1): Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Derlis Mereles (89’ Alexis Orué), Juan Barrios, Gustavo Manzur (61’ Víctor Penayo), Fernando Garcete (77’ Enmanuel Caballero) y Juan Giménez (77’ Anderson Leguizamón); César Villagra (89’ Derlys Cabañas). DT: Héctor Marecos.
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Aníbal Esteche y Digno Salinas.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Gol: 58’ Yony Villazanti (RÑ).
Amonestados: 45’+1’ y 90’+5’ Augusto Franco, 52’ Jeremy Flor, 62’ Nilson Camacho y 65’ Aquiles Palacio (FM); 42’ Gustavo Manzur y 84’ Tulio Schwarz (RÑ).
Expulsado: 90’+5’ Augusto Franco (FM).
Por otro lado, el 12 de Junio volvió a perder (1-2), esta vez ante Guaraní de Fram y su segunda posición se ve amenazada. El Deportivo Capiatá, en caso de ganar al Sportivo San Lorenzo el lunes, pasará a tener 43 unidades, una más que el elenco de Villa Hayes.
-12 de Junio VH 1-2 Guaraní de Fram
12 de Junio VH (1): Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Luis Rolón, Aníbal Gómez y Álvaro Martínez; Carlos Gallardo (46’ Julio Mongelós), Gastón Pinedo, Ángel Martínez (72’ Alfredo Martínez) y Víctor González (72’ Matías López); Daniel Fernández y Santiago Salcedo. DT: Juan Manuel Salgueiro.
Guaraní de Fram (2): Diego Morel; José Báez, Ivo Parzajuk, Hugo Espínola y Jorge Núñez (89’ Enrique Balbuena); Derlis Benítez, Marcos Riveros, Alberto Mongelós (80’ Bruno Díaz) y Pedro González (57’ Marcos Giménez); Rodrigo Arévalo y Leandro Galeano (89’ Fernando Viveros). DT: Roberto Torres.
Estadio: Facundo de León Fossati.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Sánchez.
Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
Goles: 57’ Ángel Martínez (12J); 3’ Pedro González y 24’ Jorge Núñez (GF).
Amonestados: 62’ y 81’ Álvaro Martínez (12J).
Expulsado: 81’ Álvaro Martínez (12J).
Fecha 24
Domingo 24 de agosto
-Guareña vs. Resistencia
Estadio: Parque del Guairá
Hora: 10:00
-Independiente CG vs. Deportivo Santaní
Estadio: Ricardo Gregor
Hora: 10:00
Lunes 25 de agosto
-Sportivo Carapeguá vs. Tacuary
Estadio: Municipal de Carapeguá
Hora: 16:00
-Deportivo Capiatá vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Erico Galeano
Hora: 18:30
📊 Tablas de posiciones, promedios y goleadores. (Parcial)— Intermedia APF (@IntermediaAPF) August 23, 2025
🗓 Fecha 24#IntermediaAPF 🟠🟢 pic.twitter.com/1sjz9OYBzD