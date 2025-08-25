25 ago. 2025
Tenis

El error de un fotógrafo sume en el caos el partido entre Medvedev y Bonzi

El error de un fotógrafo, que salió a la cancha cuando el francés Benjamin Bonzi servía con bola de partido, sumió su duelo con el ruso Daniil Medvedev en un absoluto caos, caldeado por la grada, que tuvo un dramático desenlace.

Agosto 25, 2025 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-USA-OPEN

Atípico episodio en el US Open.

Foto: AFP

Bonzi (51 del ranking ATP) iba 6-3, 7-5 y 5-4 con bola de partido cuando, al fallar el primer saque, un fotógrafo entró a la pista pensando que el duelo estaba por terminar. A causa de la interrupción, el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que Bonzi debía servir de nuevo un primer saque.

Esa decisión contrarió enormemente a Medvedev, campeón en Nueva York en 2021 y actual número 13 del mundo, que se encaró con Allensworth e incendió la grada con aspavientos.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le dijo Medvedev a Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi: “Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”.

Después, gritó en medio de la pista: "¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?”. Con esto, Medvedev se refería a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es “el peor juez de silla de la ATP”.

El ambiente caldeado por Medvedev y los abucheos del público, que coreaba “segundo saque, segundo saque”, provocaron una interrupción de cerca de seis minutos en el juego.

Cuando Bonzi finalmente pudo servir, perdió su bola de partido y también el juego. Luego también perdió el set en el ‘tie-break’ en medio de un ambiente muy hostil, que celebraba cada saque fallado o punto perdido por el francés.

Medvedev, en total sintonía con la grada, a la que dedicaba gestos con las manos formando un corazón, se apuntó el cuarto set en blanco para igualar el partido.

Bonzi revive

El ruso abrió el quinto set con otro ‘break’, lo que auguraba una repetición del cuarto, pero Bonzi lo recuperó en el siguiente juego y luchó por el partido hasta llevárselo por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos.

Medvedev, descompuesto tras la derrota, destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin abandonar la pista.

“Nunca había vivido algo así. Quizá esperamos unos cinco minutos antes del punto de partido. Luego fue muy difícil jugar. Mucho ruido. Todo el tiempo, durante los puntos, entre los puntos”, dijo Bonzi en declaraciones a pie de pista al terminar el partido.

“Era un ambiente muy salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, seguir metido en el partido. No fue fácil. Al final dejé todo mi corazón en la pista”, añadió.

Por su parte, Medvedev declaró en rueda de prensa que espera recibir una “fuerte multa” tras lo sucedido, aunque también aseguró que vivirlo fue “divertido": “La gente hizo lo que hizo sin mí, sin que yo se lo pidiera, y fue divertido de ver”.

“Estoy jugando mal y, en los momentos importantes, aún peor. Todo. Todo: servicio, devolución, volea, lo que sea. Solo necesito jugar mejor, y voy a intentar hacerlo el próximo año”, reconoció el ruso.

Según The Athletic, al fotógrafo que originó el caos le retiraron las credenciales de prensa tras ser expulsado del estadio.

Tenis Medvedev US Open
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Wimbledon
Tenis
Alcaraz-Sinner, otra final para el recuerdo
Pensar en un partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es teletransportarse al cuarto set de la final de Roland Garros. A ese 0-40 con triple punto de partido que el murciano levantó para, hora y media después, coronarse campeón en París.
Julio 13, 2025 08:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Iga Swiatek
Tenis
Swiatek arrasa a Anisimova y conquista Wimbledon
Iga Swiatek ya tiene la colección de superficies. A la mejor jugadora en tierra batida de la década, ganadora de cuatro Roland Garros, se le exigía dominar también la hierba y por fin lo ha conseguido. En su año quizás más inestable, Swiatek arrolló a Amanda Anisimova (6-0 y 6-0) en 57 minutos y se proclamó campeona de Wimbledon.
Julio 12, 2025 02:36 p. m.
 · 
Redacción D10
GvpiMsxWYAATlYq.jpeg
Tenis
¿Por qué la final de Wimbledon se ha retrasado dos horas?
Este año Wimbledon ha roto una de sus tradiciones más pequeñas. Las finales, tanto la femenina que se juega este sábado, como la masculina que se disputa el domingo, arrancará a las 16:00 hora local (15.00 gmt) en lugar de a las 14:00 como en años anteriores.
Julio 12, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
GvmEQ0JWoAAmqpu.jpeg
Tenis
Sinner vs. Alcaraz: ¡El duelo del momento!
Janik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán mañana la final de Wimbledon.
Julio 12, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner se impone a un tocado Djokovic
Wimbledon tendrá su final deseada: Carlos Alcaraz-Jannik Sinner. El italiano se aprovechó de un tocado Novak Djokovic (6-3, 6-3 y 6-4), muy lejos de su 100 %, y disputará su primer final de Wimbledon contra su bestia negra en el circuito.
Julio 11, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-GBR-WIMBLEDON
Tenis
Alcaraz jugará su tercera final de Wimbledon
El español Carlos Alcaraz se clasificó a su tercera final de Wimbledon al derrotar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (6).
Julio 11, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más