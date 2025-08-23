23 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Piris da Motta se perdería varios juegos del Azulgrana

Tras la eliminación internacional, Cerro Porteño encarará el resto del semestre con la mente puesta exclusivamente en el Torneo Clausura y la Copa Paraguay.

Agosto 23, 2025 10:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Robert Piris Da Motta

Robert Piris Da Motta se lesionó ante Estudiantes de La Plata.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Diego Martínez ahora deberá preparar varios oncenos sin Robert Piris Da Motta, quien estaría fuera de las canchas por mes y medio. Frente a Estudiantes de La Plata, el volante no completó el primer tiempo por una lesión.

Por otra parte, Gastón Giménez aún sigue trabajando en su recuperación, por lo que tampoco estará mañana frente al Sportivo Trinidense.

La buena noticia para el entrenador azulgrana es que el capitán Gustavo Velázquez ya activó con normalidad en la semana.

Teniendo en cuenta el desgaste hecho hasta ahora y los cotejos venideros, Martínez podría dar descanso a algunos titulares habituales.

Cerro Porteño
Redacción D10
