Piris da Motta se perdería varios juegos del Azulgrana

Diego Martínez ahora deberá preparar varios oncenos sin Robert Piris Da Motta, quien estaría fuera de las canchas por mes y medio. Frente a Estudiantes de La Plata, el volante no completó el primer tiempo por una lesión.

Por otra parte, Gastón Giménez aún sigue trabajando en su recuperación, por lo que tampoco estará mañana frente al Sportivo Trinidense.

La buena noticia para el entrenador azulgrana es que el capitán Gustavo Velázquez ya activó con normalidad en la semana.

Teniendo en cuenta el desgaste hecho hasta ahora y los cotejos venideros, Martínez podría dar descanso a algunos titulares habituales.

