Cristian Colman y el paralelismo con Edinson Cavani

Cristian Colmán anda con la pólvora mojada ya que en el año solo ha marcado dos goles. El delantero de Nacional tuvo en sus pies el segundo de su equipo en el choque con el Atlético Tembetary, pero definió mal y por esta situación se acordó de Edinson Cavani, delantero de Boca Juniors, que es muy criticado por la afición xeneize por su falta de gol.

“Estaba hablando con mi papá. Él es futbolero y ve muchos partidos de Boca y me dice que Cavani no puede hacer goles y que justo me toco así esa pelota, que tenía que hacerlo y no pude. Llegué muy justo”, confesó para el programa Fútbol a lo Grande. Finalmente el encuentro acabó 1-1 y el Albo no pudo dormir como único escolta de Cerro Porteño.

Es la tercera opción

Acerca de su situación, Cristian Colmán apuntó que es la tercera opción del entrenador Pedro Sarabia en el ataque de Nacional. “Ahora mimo estoy en la tercera opción: esta (Ignacio) Bailone, después esta Hugo (Benítez), el profe me tiene de tercera opción. En la práctica ni me mete. Muchas veces, a la hora que me necesita, es difícil estar al 100% porque uno necesita estar en ritmo”, aseveró.

El jugador dijo estar entero físicamente y cree que la chance desaprovechada el viernes “es la mala racha, la ansiedad de querer marcar siempre. El profe no me está dando la continuidad, está prefiriendo a otro delantero. No venía jugando, falta de ritmo. Cada vez que entro son 15 minutos o 20 minutos. La ansiedad creo que me está jugando en contra en ese sentido”.

El viernes, Hugo Benítez fue expulsado y con esto, las opciones de jugar más minutos aumentan para el atacante de 31 años.

