30 may. 2026
Champions League

Los hinchas del PSG y del Arsenal crean un “ambiente loco” en Budapest

Horas antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones, los alrededores del Puskás Aréna de Budapest se llenaron de aficionados del Arsenal y del Paris Saint-Germain, cuyos ultras se enfrentaron anoche en el centro de la ciudad.

Mayo 30, 2026 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FANS

Una multitud espera la gran final en Budapest.

Foto: AFP

Las hinchadas de ambos equipos han creado un “ambiente loco” -según afirmó el portal Telex.hu- en el centro de la ciudad, antes de acercarse al estadio, situado en las afueras de Budapest.

Los bares del centro de la ciudad se han llenado ya antes del mediodía, pero la gran atracción fue la llegada de los hinchas, generando una atmósfera pocas veces registrada en la ciudad.

Ambos equipos recibieron 17.000 entradas y el aforo máximo del Puskás Aréna es de 60.000 personas, pero la prensa local calcula que han llegado más de 100.000 aficionados, lo que generará importantes ingresos para los bares y restaurantes de la ciudad.

La policía local ha informado de que en la noche del viernes dos grupos de 30 ultras de ambos equipos organizaron una pelea en el centro de Budapest, enfrentándose en la calle Király, en el barrio de ocio, con muchos bares y restaurantes.

Las autoridades han indicado las investigaciones necesarias para identificar a los participantes de esta pelea, mientras que también han arrestado a varios ciudadanos franceses e ingleses que participaron en otros enfrentamientos y actos de vandalismo en la ciudad.

Más de 4.000 policías estarán de servicio esta tarde y noche en las cercanías del Puskás Aréna y en la ciudad.

La prensa local recoge que el anterior primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aficionado al fútbol, también estará presente en la final, al igual que el actual jefe del Gobierno, Péter Magyar.

Champions League PSG Arsenal
Redacción D10
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