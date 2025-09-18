18 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Juan Iturbe a Diego Martínez: “Injustamente te toca a vos”

A través de su cuenta en Instagram, el futbolista de Cerro Porteño, Juan Iturbe, se despidió de su ahora exentrenador Diego Martínez. “Hoy injustamente te toca a vos pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”, dijo.

Septiembre 18, 2025 07:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Martínez

Diego Martínez ya no es el entrenador de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Juan Iturbe, jugador de Cerro Porteño, le dedicó algunas palabras a Diego Martínez, quien dejó de ser entrenador del equipo azulgrana tras el empate a un gol con Atlético Tembetary.

El futbolista del Ciclón dejó un mensaje en su cuenta en Instagram: “Gracias por estos meses de trabajo, profe. Me quedo con esa pasión y dedicación que le metías en cada partido. Hoy injustamente te toca a vos pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”.

Cómo grupo estamos en deuda y somos los principales culpables de esta situación, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante todos juntos y comprometidos en cada partido”, dice la parte final del texto que se cierra con dos corazones, uno azul y otro rojo.

Diego Martínez dejó de ser técnico de Cerro Porteño después de la serie de resultados flojos conseguidos en los últimos encuentros. Para el juego con el Sportivo Ameliano, Jorge Achucarro interinará mientras la directiva busca al nuevo entrenador azulgrana.

Cerro Porteño Diego Martínez Juan Manuel Iturbe
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.02.12 PM.jpeg
Fútbol Paraguayo
El juez que pitará el Cerro-Tembetary
Cerro Porteño y Atlético Tembetary se pondrán al día en el campeonato y el juego ya tiene equipo arbitral designado.
Septiembre 16, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Iván Ramírez
Fútbol Paraguayo
Libertad recuperaría a varios lesionados
Para el encuentro contra el 2 de Mayo, el entrenador de Libertad, Pablo Guiñazú contaría con varios jugadores que estaban lesionados.
Septiembre 16, 2025 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Fútbol Paraguayo
Pódcast Hora Deportiva: La irregularidad del torneo Clausura
En Hora Deportiva hablamos de lo que va siendo el torneo Clausura que tilda a ponerse irregular con un incierto final de campeonato.
Septiembre 16, 2025 01:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Fútbol Paraguayo
Rubén Di Tore valora el primer triunfo con Pablo Guiñazú
Libertad goleó al Sportivo Luqueño y esto significó la primera victoria con Pablo Guiñazú en el banquillo repollero. Rubén Di Tore, presidente gumarelo, valoró este resultado diciendo que va a “afianzar el trabajo del Cholo”.
Septiembre 16, 2025 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
Olimpia recibirá a Trinidense en el Defensores
La 13ª fecha del Torneo Clausura tiene todo definido tras la confirmación del estadio que recibirá el Olimpia vs. Sportivo Trinidense: será en el ueno Defensores del Chaco.
Septiembre 15, 2025 04:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Arrúa
Fútbol Paraguayo
Carlos Arrúa habla de su “partido soñado” ante Olimpia
Carlos Arrúa, de Nacional, vivió un gran domingo en Barrio Obrero frente a Olimpia. El jugador señaló que fue “un partido soñado”.
Septiembre 15, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más