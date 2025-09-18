Juan Iturbe a Diego Martínez: “Injustamente te toca a vos”

Juan Iturbe, jugador de Cerro Porteño, le dedicó algunas palabras a Diego Martínez, quien dejó de ser entrenador del equipo azulgrana tras el empate a un gol con Atlético Tembetary.

El futbolista del Ciclón dejó un mensaje en su cuenta en Instagram: “Gracias por estos meses de trabajo, profe. Me quedo con esa pasión y dedicación que le metías en cada partido. Hoy injustamente te toca a vos pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”.

Mensaje de Juan Iturbe sobre la salida de Diego Martinez #Cerro #AM1080 pic.twitter.com/vUei8sMquW — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) September 18, 2025

“Cómo grupo estamos en deuda y somos los principales culpables de esta situación, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante todos juntos y comprometidos en cada partido”, dice la parte final del texto que se cierra con dos corazones, uno azul y otro rojo.

Diego Martínez dejó de ser técnico de Cerro Porteño después de la serie de resultados flojos conseguidos en los últimos encuentros. Para el juego con el Sportivo Ameliano, Jorge Achucarro interinará mientras la directiva busca al nuevo entrenador azulgrana.