Cerro Porteño sigue vivo en una Olla eufórica

El ueno La Nueva Olla albergó una final anticipada con el Cerro Porteño vs. Guaraní, por la 19ª jornada del Torneo Clausura. La necesidad de dar alcance al Aborigen en la cima, obligó al Ciclón a tomar la iniciativa, adelantar sus líneas y adueñarse de la pelota. Solo le faltaron ideas para romper la defensa rival.

La primera sensación de gol se tuvo a los 18’, cuando Aldo Pérez desvió el tiro, sin mucha potencia, de Federico Carrizo. En medio de su ansiedad, la zaga central cerrista cometió un par de equivocaciones que le posibilitaron al Indio llegar al área local. También buscaron con tiros de media distancia que carecieron de dirección para llegar a la portería.

Aldo Pérez fue el responsable de que el partido se fuera con el 0-0 en el primer periodo, ya que a los 48’ acalló el grito de gol, no solo de Sergio Araújo que envió el cabezazo, sino de la gran mayoría de los presentes en el ueno La Nueva Olla.

Cerro Porteño entró medio dormido en el complemento, pero comenzó a despertarse con una incursión de Blas Riveros en ataque: se fue dejando rivales, pero su disparo fue desviado por un defensa. Jorge Bava se arriesgó al ordenar el ingreso de Ignacio Aliseda por Jorge Morel, haciendo que Federico Carrizo le acompañe a Gastón Giménez.

Y esa modificación cambió el partido. A los 65’, Sergio Araújo se metió al área con un control largo, pero que favoreció a Ignacio Aliseda. El recién ingresado, en dos toques, hizo detonar las gargantas de toda la afición azulgrana.

El Ciclón reacomodó su figura táctica, pero antes de la salida de Federico Carrizo, el argentino nacionalizado paraguayo acarició el segundo con un tiro libre a los 86’. En la última jugada de los siete minutos de adición, el travesaño fue protagonista para conservar el triunfo cerrista: Alan Pereira envió su remate por el transversal.

Del silencio por un segundo, La Nueva Olla estalló con todo al escuchar el pitazo final. Cerro Porteño ganó un juego clave, parecido a una final ante un Guaraní que fue especuló. Con el triunfo, el Azulgrana iguala al Indio en la punta de tabla, pero con la ventaja de haber ganado los dos partidos entre ambos.