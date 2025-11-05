La APF abre sumario al vicepresidente de Guaraní

A Gerardo García, vicepresidente de Guaraní, se le abrió un sumario por parte del Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol tras las declaraciones hechas sobre incentivos a jugadores del Sportivo Trinidense.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Luis Cacavelos, exdirigente del cuadro de Dos Bocas, confirmó que “ya recibió Guaraní la notificación” y que “a Gerardo le abren un sumario, que tenga el derecho de esclarecer sus declaraciones y como corresponde”.

El vicepresidente apuntó a futbolistas del rival de Cerro Porteño, equipo que tiene la misma cantidad de puntos que Guaraní, pero con la ventaja de haber ganado los duelos directos de cara a la definición del título del Torneo Clausura.

“No estoy de acuerdo con las expresiones de un vicepresidente ante una situación poco feliz que tuvo él y le involucra a otra gente, sobre un inventivo para un equipo de Trinidense”, remarcó. Guaraní ya no depende de sí para conseguir el campeonato, por lo que debe esperar un tropiezo de Cerro Porteño.