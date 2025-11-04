04 nov. 2025
En Libertad esperan el final del torneo para analizar contratos

Libertad, prematuramente, se bajó de la pelea por el título del Clausura y atraviesan por una racha de malos resultados. Su presidente Rubén Di Tore indicó que tras el certamen analizarán los contratos de jugadores, así como del entrenador Pablo Guiñazú.

Después de levantar el Torneo Apertura, Libertad vivió un segundo semestre muy pobre y se bajó de la pelea por el título del Clausura muy temprano. Ante esto, el presidente del club, Rubén Di Tore, anunció que se analizará la situación contractual de todos.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular repollero explicó que van a esperar “que termine el campeonato y ahí vamos a ver. No hablamos de salidas ni entradas, ni quienes subirán de las Formativas. Una vez que termine el campeonato vamos a analizar”.

Sobre supuestos rumores que acercan a Francisco Arce al club, Rubén Di Tore fue claro: “A nadie no se le llamó. No es cierto”. Remarcó que Pablo Guiñazú tiene contrato hasta finales de 2026, pero “eso no quiere que uno no pueda conversar, rescindir, continuar, porque los resultados tampoco son buenos. Todo eso vamos a analizar a fin de año”.

