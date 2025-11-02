Menú
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano se miden este domingo por la 19ª fecha del Torneo Clausura, en el estadio Feliciano Cáceres.
Noviembre 02, 2025 04:51 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Sportivo Luqueño
Sportivo Ameliano
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM vs. Recoleta: Paso a paso
General Caballero JLM vs. Recoleta es el duelo que abre la 19ª jornada del Torneo Clausura, en el estadio Ka’arendy.
Octubre 31, 2025 05:05 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Ignacio Aliseda: “Creo que no somos favorecidos”
A Ignacio Aliseda se le consultó si Cerro Porteño recibe ayuda arbitral y el jugador azulgrana fue contundente: “Creo que no somos favorecidos. Las tarjetas rojas o si se ha cobrado un penal, fue justo”.
Octubre 31, 2025 03:59 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios pide usar el VAR de manera pareja
El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, dijo no tener inconvenientes con el uso del VAR, pero también pide que “se use cuando es a favor de Luqueño”.
Octubre 30, 2025 05:54 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Preocupado por el futuro del Sportivo Ameliano
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, se mostró preocupado por el equipo de cara al año que viene teniendo en cuenta el promedio.
Octubre 30, 2025 12:46 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Carlos Espínola: “Reconozco que reaccioné mal”
Carlos Espínola, lateral de Nacional, habló de su expulsión ante Cerro Porteño.
Octubre 29, 2025 12:08 p. m.
Fútbol Paraguayo
El consejo de Pipino Cuevas para Cecilio Domínguez
VIDEO. Nelson Cuevas, máximo goleador paraguayo en la historia de los Mundiales, le dio un particular consejo a Cecilio Domínguez para que pueda recuperar su nivel.
Octubre 29, 2025 11:41 a. m.
