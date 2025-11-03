03 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

“3” empata y comparte la punta

El 3 de Noviembre y Sportivo Iteño igualaron por el marcador de 2–2, en el cierre de la fecha número 32 de la categoría Primera B.

Noviembre 03, 2025 
Por Redacción D10
Se frenó. 3 de Noviembre e Iteño se dividieron los puntos.

Foto: APF

El encuentro se desarrolló en el estadio Gunther Vogel y con este resultado el equipo de barrio San Pablo comparte el liderato del torneo con el Benjamín Aceval, con 65 unidades, a falta de dos fechas para la culminación.

Los goles para el conjunto del 3 de Noviembre llegaron por obra de Francisco López e Iván Maciel quien marcó desde el punto penal. En tanto, para el Alfarero convirtieron Jorge Díaz y Daniel Cáceres.

El camino para llegar a la División Intermedia se encuentra de la siguiente manera: 3 de Noviembre y Benjamín Aceval tienen 65 puntos, 12 de Octubre (I) 63, Martín Ledesma 60 y 24 de Setiembre 59. Hasta aquí con chances matemáticas para ascenso de categoría.

