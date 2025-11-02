02 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño vs. Guaraní: Paso a paso

Cerro Porteño y Guaraní se encargan de bajar el telón de la 19ª jornada del Torneo Clausura en La Nueva Olla.

Noviembre 02, 2025 06:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño Guaraní

Torneo Clausura Cerro Porteño Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo vs. Atlético Tembetary
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
2 de Mayo y Atlético Tembetary se encargan de dar continuidad a la 19ª fecha del Torneo Clausura en el estadio Río Parapití.
Octubre 31, 2025 06:24 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM vs. Recoleta
Fútbol Paraguayo
General Caballero JLM vs. Recoleta: Paso a paso
General Caballero JLM vs. Recoleta es el duelo que abre la 19ª jornada del Torneo Clausura, en el estadio Ka’arendy.
Octubre 31, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Ignacio Aliseda
Fútbol Paraguayo
Ignacio Aliseda: “Creo que no somos favorecidos”
A Ignacio Aliseda se le consultó si Cerro Porteño recibe ayuda arbitral y el jugador azulgrana fue contundente: “Creo que no somos favorecidos. Las tarjetas rojas o si se ha cobrado un penal, fue justo”.
Octubre 31, 2025 03:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios pide usar el VAR de manera pareja
El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, dijo no tener inconvenientes con el uso del VAR, pero también pide que “se use cuando es a favor de Luqueño”.
Octubre 30, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg
Fútbol Paraguayo
Preocupado por el futuro del Sportivo Ameliano
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, se mostró preocupado por el equipo de cara al año que viene teniendo en cuenta el promedio.
Octubre 30, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
parrra.jpg
Fútbol Paraguayo
Carlos Espínola: “Reconozco que reaccioné mal”
Carlos Espínola, lateral de Nacional, habló de su expulsión ante Cerro Porteño.
Octubre 29, 2025 12:08 p. m.
Carga Más