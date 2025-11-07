07 nov. 2025
México recurre a jóvenes para amistosos ante Uruguay y Paraguay

La selección mexicana de fútbol convocó este viernes a jóvenes como Armando González y Jorge Ruvalcaba ante las ausencias de Julián Quiñones, Santiago Giménez y Henry Martín para los partidos amistosos que sostendrá en la próxima fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay.

Armando González

Armando González es la gran novedad en la lista mexicana.

Foto: Gentileza - Armando González

Javier Aguirre, seleccionador nacional, quien el pasado jueves apareció entre los entrenadores nominados al ‘The Best FIFA Football Awards 2025', anunció su lista de 26 jugadores en la que destacaron los delanteros González y Ruvalcaba.

Armando González, del Guadalajara, es la reciente revelación entre los artilleros mexicanos.

El atacante de 22 años marcha como líder anotador del Apertura de la liga local con 11 anotaciones, empatado con el portugués Paulinho y el italiano Joao Pedro Giraldino.

Jorge Ruvalcaba tiene 24 años y actúa con Pumas UNAM, equipo con el que ha sido titular en 14 partidos y suma cuatro goles.

Entre los artilleros de experiencia con los que sí contará la selección destacan Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League, e Hirving Lozano, del San Diego FC de la Major League Soccer.

Las ausencias por lesión en el ataque las encabeza el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de la liga saudí; Alexis Vega, del campeón Toluca, y Henry Martín del América.

México se medirá con Uruguay en Torreón Coahuila, al norte del país, el sábado 15 de noviembre y con Paraguay el martes 18 en San Antonio, Texas.

- Convocatoria de la selección mexicana:

Guardametas: Luis Malagón (América), José Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Johan Vázquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Centrocampistas: Édson Álvarez (Fenherbace), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Marcel Ruiz (Toluca).

Delanteros: Alexis Gutiérrez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres UANL), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara), Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) e Hirving Lozano (San Diego).

Ballon d'Or 2024 Ceremony
Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best
Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.
Gerardo Martino
Gerardo Martino regresa al Atlanta United de Miguel Almirón
El Atlanta United de la MLS, donde milita Miguel Almirón, anunció este jueves el fichaje como entrenador de Gerardo ‘Tata’ Martino hasta 2027, lo que marca el regreso del argentino a la ciudad en la que conquistó una MLS Cup en 2018.
Cristiano Ronaldo Diogo Jota
Cristiano recuerda a Diogo Jota y dice por qué no fue al funeral
El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo recordó a su compañero de selección Diogo Jota, que falleció en julio en un accidente de tráfico, como “un tipo muy bueno, tranquilo y buen jugador”, y defendió su decisión de no acudir a su funeral porque allá donde va se convierte en un “circo” y no quería desviar la atención.
Isidro Pitta
Gol de Isidro Pitta decreta la derrota del Corinthians
El paraguayo Isidro Pitta fue determinante para el Red Bull Bragantino que venció al Corinthians en una jornada del Brasileirão. El Vikingo se encargó de poner el gol del triunfo.
G5EmCVtWsAAkcvk.jpeg
De Rossi, nuevo entrenador del Génova
El italiano Daniele De Rossi, leyenda y exentrenador del Roma, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador del Génova tras el despido del francés Patrick Vieira.
muneco.jpg
Gallardo renueva con River a cuatro días del superclásico
El entrenador Marcelo Gallardo extendió hasta diciembre de 2026 su contrato con River Plate, inmerso en una crisis de resultados que ya ha comenzado a causar grietas entre la afición y a cuatro días de jugarse en la Bombonera el superclásico con Boca Juniors.
