México recurre a jóvenes para amistosos ante Uruguay y Paraguay

Javier Aguirre, seleccionador nacional, quien el pasado jueves apareció entre los entrenadores nominados al ‘The Best FIFA Football Awards 2025', anunció su lista de 26 jugadores en la que destacaron los delanteros González y Ruvalcaba.

Armando González, del Guadalajara, es la reciente revelación entre los artilleros mexicanos.

El atacante de 22 años marcha como líder anotador del Apertura de la liga local con 11 anotaciones, empatado con el portugués Paulinho y el italiano Joao Pedro Giraldino.

Jorge Ruvalcaba tiene 24 años y actúa con Pumas UNAM, equipo con el que ha sido titular en 14 partidos y suma cuatro goles.

Entre los artilleros de experiencia con los que sí contará la selección destacan Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League, e Hirving Lozano, del San Diego FC de la Major League Soccer.

Las ausencias por lesión en el ataque las encabeza el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de la liga saudí; Alexis Vega, del campeón Toluca, y Henry Martín del América.

México se medirá con Uruguay en Torreón Coahuila, al norte del país, el sábado 15 de noviembre y con Paraguay el martes 18 en San Antonio, Texas.

- Convocatoria de la selección mexicana:

Guardametas: Luis Malagón (América), José Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Johan Vázquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Centrocampistas: Édson Álvarez (Fenherbace), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Marcel Ruiz (Toluca).

Delanteros: Alexis Gutiérrez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres UANL), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara), Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) e Hirving Lozano (San Diego).