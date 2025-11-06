Los precios para el Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño

El Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño centra la atención debido a que el Ciclón lucha por el título del Torneo Clausura y tras su victoria ante Guaraní es el principal candidato. Por esto, el encuentro toma otra dimensión y de ser programado para que se juegue en el estadio Luis Salinas, se pasó a La Huerta.

Este día, el club de Santísima Trinidad, que será local, dio a conocer los precios de las entradas habilitadas, que serían 9000.

Sector Local: 30.000 GS

Graderías Norte y Sur (Visitante): 30.000 GS

Platea Visitante: 60.000 GS

Preferencia Visitante: 100.000 GS

-Venta de Entradas (VISITANTES) #Cerro

* Viernes 07/11, de 09:30 a 17:00 hs en boleterías de CCP



* Sábado 08/11, de 09:30 a 12:00 hs en boleterías de CCP



* Web y en los Puntos de Venta de Red TUTI #AM1080 — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) November 6, 2025

El presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, señaló en charla par el programa Fútbol a lo Grande que además de esas 9000 boletas habilitadas para la venta, calcula que alrededor de 1000 serán destinadas para gentileza.