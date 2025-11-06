06 nov. 2025
Los precios para el Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño

Ya están fijados los precios para el duelo que Sportivo Trinidense sostendrá ante Cerro Porteño, un juego clave para el Ciclón en su lucha por el Torneo Clausura.

Noviembre 06, 2025 12:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense

El Sportivo Trinidense este año ya llevó a Cerro Porteño a Encarnación.

Foto: Gentileza - APF

El Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño centra la atención debido a que el Ciclón lucha por el título del Torneo Clausura y tras su victoria ante Guaraní es el principal candidato. Por esto, el encuentro toma otra dimensión y de ser programado para que se juegue en el estadio Luis Salinas, se pasó a La Huerta.

Este día, el club de Santísima Trinidad, que será local, dio a conocer los precios de las entradas habilitadas, que serían 9000.

Sector Local: 30.000 GS
Graderías Norte y Sur (Visitante): 30.000 GS
Platea Visitante: 60.000 GS
Preferencia Visitante: 100.000 GS

El presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, señaló en charla par el programa Fútbol a lo Grande que además de esas 9000 boletas habilitadas para la venta, calcula que alrededor de 1000 serán destinadas para gentileza.

